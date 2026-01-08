8 जनवरी 2026,

छतरपुर

रेलवन ऐप से अनारक्षित रेल टिकट बुक करने पर 14 जनवरी से मिलेगी 3 प्रतिशत की छूट

डिजिटल भुगतान को अधिक व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे ने इस लाभ को यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सहित सभी स्वीकृत डिजिटल भुगतान माध्यमों तक विस्तारित कर दिया है।

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Jan 08, 2026

chhatarpur staion

रेलवे स्टेशन

भारतीय रेलवे यात्रियों को अधिक सुविधा, पारदर्शिता और तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर नवाचार कर रहा है। इसी कड़ी में रेलवे द्वारा संचालित रेलवन सुपर ऐप के माध्यम से अनारक्षित रेल टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत भरी सुविधा का विस्तार किया गया है। रेलवे ने निर्णय लिया है कि अब रेलवन ऐप पर अनारक्षित टिकट बुकिंग के दौरान सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों पर 3 प्रतिशत का बोनस कैशबैक/छूट प्रदान की जाएगी।

जुलाई तक रहेगी सुविधा

रेलवे द्वारा यह सुविधा प्रायोगिक (पायलट) आधार पर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक लागू की जा रही है। इस अवधि के दौरान यात्रियों की प्रतिक्रिया और उपयोग के आधार पर भविष्य में इसे स्थायी रूप से लागू किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। अब तक रेलवन ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करते समय केवल आर-वॉलेट से भुगतान करने पर ही यात्रियों को 3 प्रतिशत बोनस का लाभ मिलता था। लेकिन यात्रियों की सुविधा और डिजिटल भुगतान को अधिक व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे ने इस लाभ को यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सहित सभी स्वीकृत डिजिटल भुगतान माध्यमों तक विस्तारित कर दिया है।

रोजाना यात्रा वालों के लिए सुविधा

नई व्यवस्था के अंतर्गत, रेलवन ऐप से अनारक्षित टिकट खरीदने पर यात्री को टिकट मूल्य का 3 प्रतिशत सीधे लाभ के रूप में प्राप्त होगा, जिससे यात्रा खर्च में वास्तविक बचत संभव होगी। रेलवे का यह कदम न केवल यात्रियों को कैशलेस लेन-देन के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को भी और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। विशेष रूप से रोज़ाना यात्रा करने वाले यात्री, उपनगरीय क्षेत्रों में सफर करने वाले लोग, छात्र, कर्मचारी और सामान्य श्रेणी के यात्री इस सुविधा से सबसे अधिक लाभान्वित होंगे।

एक साल होने पर ऐप में अपडेशन

सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स द्वारा विकसित एकीकृत सुपर ऐप रेलवन का बीटा संस्करण जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। यह ऐप यात्रियों को एक ही मंच पर रेलवे से जुड़ी लगभग सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराता है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। रेल कनेक्ट या यूटीएस मोबाइल ऐप के मौजूदा उपयोगकर्ता अपने पहचान प्रमाण के साथ सीधे रेलवन ऐप में लॉग इन कर सकते हैं।

ऐप से मिलेगी ये सुविधाएं

रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट, आरक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग के साथ-साथ ट्रेन और स्टेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, रियल टाइम स्टेटस, शिकायत निवारण और यात्री सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। खासतौर पर अनारक्षित टिकट के लिए स्टेशन काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों से बचाने में यह ऐप यात्रियों के लिए पहले ही अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो चुका है। अब सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों पर 3 प्रतिशत लाभ मिलने से इसकी लोकप्रियता में और तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है।

रेलवन ऐप की प्रमुख विशेषताएं

-ट्रेन से संबंधित जानकारी, कोच पोजीशन एवं पीएनआर स्टेटस

-आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट की बुकिंग और रद्दीकरण सुविधा

-रियल टाइम ट्रेन पूछताछ एवं लाइव रनिंग स्टेटस

-ई-कैटरिंग सेवा के माध्यम से भोजन की ऑनलाइन बुकिंग

-शिकायत एवं सुझाव दर्ज करने तथा उनकी स्थिति ट्रैक करने की सुविधा

इनका कहना है

रेलवे यात्रियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोडकऱ उनकी यात्रा को अधिक सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में रेलवन ऐप के माध्यम से और भी नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी।

मनोज कुमार सिंह, पीआरओ रेलवे

08 Jan 2026 10:48 am

रेलवन ऐप से अनारक्षित रेल टिकट बुक करने पर 14 जनवरी से मिलेगी 3 प्रतिशत की छूट

