रेलवन ऐप से अनारक्षित रेल टिकट बुक करने पर 14 जनवरी से मिलेगी 3 प्रतिशत की छूट

रेलवे द्वारा यह सुविधा प्रायोगिक (पायलट) आधार पर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक लागू की जा रही है। इस अवधि के दौरान यात्रियों की प्रतिक्रिया और उपयोग के आधार पर भविष्य में इसे स्थायी रूप से लागू किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। अब तक रेलवन ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करते समय केवल आर-वॉलेट से भुगतान करने पर ही यात्रियों को 3 प्रतिशत बोनस का लाभ मिलता था। लेकिन यात्रियों की सुविधा और डिजिटल भुगतान को अधिक व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे ने इस लाभ को यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सहित सभी स्वीकृत डिजिटल भुगतान माध्यमों तक विस्तारित कर दिया है।