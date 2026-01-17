खराब प्रगति पर गौरिहार, लवकुशनगर एसडीओ और सब इंजीनियर की वेतन वृद्धि रोकी

कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में जल जीवन मिशन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने समूह जल प्रदाय योजनाओं की संपूर्ण भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए तरपेड, बिजावर, लवकुशनगर, कुटने राजनगर, गर्रौली, बांनसुजारा, शाहगढ़ बंडा और बेबस सुनार मल्टी विलेज स्कीम के निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई। उन्होंने सभी फर्मों को निर्देश दिए कि इंटेक वेल और जल शोधन संयंत्र निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि टंकी निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए और नल कनेक्शन की गति बढ़ाई जाए। कलेक्टर ने मध्य प्रदेश जल निगम की मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई छतरपुर द्वारा क्रियान्वित बिजावर, लवकुशनगर और तरपेड समूह जल प्रदाय योजनाओं के कमीशनिंग कार्य जून 2026 तक पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।