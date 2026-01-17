खराब प्रगति पर गौरिहार, लवकुशनगर एसडीओ और सब इंजीनियर की वेतन वृद्धि रोकी

समीक्षा बैठक
कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में जल जीवन मिशन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने समूह जल प्रदाय योजनाओं की संपूर्ण भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए तरपेड, बिजावर, लवकुशनगर, कुटने राजनगर, गर्रौली, बांनसुजारा, शाहगढ़ बंडा और बेबस सुनार मल्टी विलेज स्कीम के निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई। उन्होंने सभी फर्मों को निर्देश दिए कि इंटेक वेल और जल शोधन संयंत्र निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि टंकी निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए और नल कनेक्शन की गति बढ़ाई जाए। कलेक्टर ने मध्य प्रदेश जल निगम की मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई छतरपुर द्वारा क्रियान्वित बिजावर, लवकुशनगर और तरपेड समूह जल प्रदाय योजनाओं के कमीशनिंग कार्य जून 2026 तक पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में एकल ग्राम योजना के लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने गौरिहार और लवकुशनगर के एसडीओ एवं सब इंजीनियर की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। गौरिहार अंतर्गत जिन ग्रामों में वॉटर सोर्स नहीं मिला है, उन्हें बल्क ऑर्डर में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव तत्काल भेजने को कहा गया।कलेक्टर ने कहा कि जिले की सभी टंकियों की सफाई कम हुई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी टंकियों की सफाई पूर्ण करने के निर्देश दिए। जो अधिकारी समय पर कार्य नहीं करेंगे, वे जिम्मेदार होंगे। कुटने राजनगर एमवीएस के तहत टंकी निर्माण में धीमी प्रगति पर भी कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने गति बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने पानी टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने और प्रत्येक हितग्राही को एफएचटीसी (घरेलू नल कनेक्शन) से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां पानी पहुंचना शुरू हो गया है, वहां जल-कर संग्रहण भी बढ़ाया जाए। इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत सभी एकल ग्राम योजनाओं में स्रोत और नल कनेक्शन की नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया, जल निगम महाप्रबंधक अनमोल कोछड़, महाप्रबंधक जल निगम दमोह गौरव सराफ, खंड एवं उपखंड स्तरीय अधिकारी, फर्म प्रोजेक्ट मैनेजर और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग