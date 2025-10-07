हिंदी शोध के सितारे छतरपुर से एमपीपीएससी तक: 130 शोधार्थियों में 19 ने पार किया साक्षात्कार का मुकाम

विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने सत्र 2022-23 में हिंदी विषय में शोधकार्य शुरू किया। पहले सत्र में 36, दूसरे में 34, तीसरे में 32 और इस सत्र में 28 शोधार्थियों ने विश्वविद्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। अब तक कुल चार शोधार्थियों ने अपना शोध पूरा कर लिया है और शेष शोध आगामी दिनों में पूर्ण होंगे। हिंदी विभाग के अनुभवी प्रोफेसरों ने शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया। इसमें आठ शोधार्थियों को डॉ. बहादुर सिंह परमार, आठ को डॉ. पुष्पा दुबे, आठ को डॉ. गायत्री वाजपेयी और छह को डॉ. केएल पटेल गाइड कर रहे हैं। शेष शोधार्थियों का मार्गदर्शन विश्वविद्यालय के यूटीडी के अंतर्गत आने वाले 198 कॉलेजों में पदस्थ हिंदी विषय के प्रोफेसर कर रहे हैं। ये शोधार्थी अपने शोध पत्रों को विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करेंगे और अन्य संबंधित कार्य भी विश्वविद्यालय में संपन्न होंगे।