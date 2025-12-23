23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

छतरपुर

छतरपुर में शीतलहर और कोहरे के बीच दृश्यता प्रभावित, दिल्ली–खजुराहो फ्लाइट देरी से लैंड

मौसम केंद्र खजुराहो के अनुसार फिलहाल पांच दिनों तक मौसम ऐसे ही रहेगा और पारा कम होने के आसार हैं। वहीं कोहरे में कमी आएगी।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Dec 23, 2025

fog

कोहरे के बीच दृश्यता प्रभावित

जिले में शीत लहर का असर देखने को मिल रहा है और लगातार पारा गिरने लगा है। मौसम केंद्र खजुराहो के अनुसार फिलहाल पांच दिनों तक मौसम ऐसे ही रहेगा और पारा कम होने के आसार हैं। वहीं कोहरे में कमी आएगी। पारा गिरने से कोहरा कम होने लगता है तो ऐसे में शीत हवाओं के कारण तापमान में गिरावट हो रही है जिस वजह से कोहरा छटने की संभावना केंद्र ने दी है। सोमवार को दिन का तापमान 16.0 और रात का 7.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नौगांव में अधिकतम तापमान 19.5 और न्यूनतम 7.6 दर्ज किया गया। शहर में सुबह 11 बजे तक कोहरा सड़कों पर छाया रहा। इसके बाद दोपहर 12 बजे थोड़ी धूप ने लोगों को राहत दी, लेकिन बादलों की वजह से धूप छिप गई और सारे दिन ठंडी हवाओं का असर देखने को मिला।

दृश्यता भी बदलती रही

मौसम में पारा गिरने से दृश्यता पर भी असर हुआ है और उसमें बदलाव जारी रहा। मौसम केंद्र खजुराहो के प्रभारी आरएस परिहार ने बताया कि सोमवार को दृश्यता सुबह 6 बजे 20 मीटर दर्ज हुई उसके बाद साढ़े 9 बजे से 11 बजे 200 से 800 मीटर दोपहर 3 बजे तक देखी गई। वहीं शाम 6 की दृश्यता 200 मीटर दर्ज हुई। दिल्ली से खजुराहो आने वाली फ्लाइट डेढ़ घंटे देरी से आई। फ्लाइट की लैंडिंग दोपहर 12 बजे ही थी जो दोपहर डेढ़ बजे खजुराहो पहुंची।

कम होने लगेगा कोहरा

प्रभारी आरएस परिहार ने बताया कि धीरे-धीरे कोहरा में कमी आने की संभावना है। मौसम में ठंड बढ़ते ही कोहरा कम होने लगेगा और चार से पांच दिनों के बाद कोहरा खत्म होने लगेगा। फिलहाल पांच दिनों तक मौसम में ठंड रहने के संकेत विभाग ने दिए हैं।

एक सप्ताह में ऐसा रहा तापमान

16 दिसंबर 2025 - अधिकतम- 26.5 न्यूनतम- 8.0

17 दिसंबर 2025 - अधिकतम- 26.5 न्यूनतम- 9.2

18 दिसंबर 2025 - अधिकतम- 28.4 न्यूनतम- 8.2

19 दिसंबर 2025 - अधिकतम- 22.9 न्यूनतम- 11.0

20 दिसंबर 2025 - अधिकतम- 23.5 न्यूनतम- 8.0

21 दिसंबर 2025 - अधिकतम- 16.0 न्यूनतम- 6.0

22 दिसंबर 2025 - अधिकतम- 16.0 न्यूनतम- 7.0

Published on:

23 Dec 2025 10:52 am

छतरपुर में शीतलहर और कोहरे के बीच दृश्यता प्रभावित, दिल्ली–खजुराहो फ्लाइट देरी से लैंड

