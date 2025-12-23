छतरपुर में शीतलहर और कोहरे के बीच दृश्यता प्रभावित, दिल्ली–खजुराहो फ्लाइट देरी से लैंड

जिले में शीत लहर का असर देखने को मिल रहा है और लगातार पारा गिरने लगा है। मौसम केंद्र खजुराहो के अनुसार फिलहाल पांच दिनों तक मौसम ऐसे ही रहेगा और पारा कम होने के आसार हैं। वहीं कोहरे में कमी आएगी। पारा गिरने से कोहरा कम होने लगता है तो ऐसे में शीत हवाओं के कारण तापमान में गिरावट हो रही है जिस वजह से कोहरा छटने की संभावना केंद्र ने दी है। सोमवार को दिन का तापमान 16.0 और रात का 7.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नौगांव में अधिकतम तापमान 19.5 और न्यूनतम 7.6 दर्ज किया गया। शहर में सुबह 11 बजे तक कोहरा सड़कों पर छाया रहा। इसके बाद दोपहर 12 बजे थोड़ी धूप ने लोगों को राहत दी, लेकिन बादलों की वजह से धूप छिप गई और सारे दिन ठंडी हवाओं का असर देखने को मिला।