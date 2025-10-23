ऐतिहासिक निर्णय: लोधी राजपूत समाज ने शराबबंदी लागू की, शराब बेचने पर 11000 का जुर्माना, पीने पर 5100 रुपए का दंड

बैठक में यह सर्वसम्मति से तय किया गया कि अगर कोई व्यक्ति गांव की सीमा में शराब बेचता या रखता पाया जाता है, तो उस पर 11000 का अर्थदंड लगाया जाएगा। वहीं जो भी व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा, उस पर 5100 का जुर्माना लगाया जाएगा। समाज के लोगों ने कहा कि यह नियम सभी जाति, वर्ग और समुदाय के लिए समान रूप से लागू होगा। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि शराब केवल नशा नहीं, बल्कि कई परिवारों के टूटने, झगड़ों और आर्थिक बर्बादी का कारण बन चुकी है। कई परिवारों में शिक्षा का स्तर गिरा है क्योंकि कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब में खर्च हो जाता है।जिस घर में शराब होती है, वहां अक्सर झगड़ा और तनाव भी होता है। अब छापर ग्राम इस कुरीति को खत्म करने की दिशा में उदाहरण बनेगा।