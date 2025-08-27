शुद्ध ऑक्सीजन व हरियाली का श्रीगणेश, जिले में 2600 से ज्यादा बरगद के पौधे रोपे

कलेक्टर पार्थ जैसवाल मानना है कि आने वाले वर्षों में यदि हर पंचायत, हर गांव और हर मोड़ पर बरगद लगाया गया तो जिले का पर्यावरणीय नक्शा बदल जाएगा। न सिर्फ हवा साफ होगी बल्कि गर्मी की तीव्रता में कमी आएगी। मिट्टी और जल स्तर सुरक्षित रहेंगे। बुंदेलखंड जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र में बरगद का विस्तार सिर्फ एक पौधारोपण अभियान नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का आंदोलन है। आने वाली पीढिय़ांं जब छांव में बैठेंगी और खुलकर सांस लेंगी, तब यह बरगद उन्हें याद दिलाएंगे कि कैसे छतरपुर ने ऑक्सीजन और हरियाली का श्रीगणेश किया था।