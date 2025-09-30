26 अक्टूबर से दिल्ली और वाराणसी से खजुराहो के लिए इंडिगो की नई फ्लाइट सेवा होगी शुरू

खजुराहो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। गर्मियों में पर्यटकों की संख्या कम होने के कारण कई एयरलाइन ने अस्थायी रूप से उड़ानें बंद कर दी थीं। इंडिगो ने 27 अक्टूबर 2024 को दिल्ली-खजुराहो-वाराणसी रूट पर 186 सीट वाला एयरबस सेवा शुरू की थी, लेकिन केवल पांच महीने के बाद 29 मार्च 2025 से यह सेवा बंद हो गई। स्पाइसजेट की उड़ानें 31 जनवरी 2025 से बंद हैं। वर्तमान में केवल फ्लाई बिग कंपनी की 19 सीट वाली विमान सेवा दतिया-खजुराहो-भोपाल रूट पर चल रही है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से विदेशी पर्यटक नहीं करते।