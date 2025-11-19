अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के सरगना कल्लू पाल सहित 3 सदस्य गिरफ्तार

जब्त की गई बाइक
थाना सिविल लाइन पुलिस ने अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का बड़ा खुलासा करते हुए गिरोह के सरगना कल्लू उर्फ मंगलदीन पाल समेत तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 23 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की हैं, जिनकी कीमत करीब 14 लाख रुपए आंकी गई है। बरामद वाहन छतरपुर, पन्ना, जालौन, दतिया और महोबा जिलों से चोरी किए गए थे।
1. कल्लू उर्फ मंगलदीन पाल, निवासी खटक्याना, छतरपुर — अवैध हथियार, मारपीट जैसे तीन अपराधों में पूर्व से लिप्त।
2. अंकित यादव, निवासी गिलौंहा, लवकुशनगर — चोरी के मामलों में पूर्व से आरोपी।
3. वसीम खान, निवासी गिरधौरी, लवकुशनगर — पॉक्सो एक्ट के अपराध में पूर्व से आरोपी।
जिला अस्पताल, स्टेडियम रोड, सटई रोड सब्जी मंडी गेट, मुक्तिधाम, श्रीराम कॉलोनी समेत कई स्थानों पर मोटरसाइकिल चोरी की शिकायतें दर्ज की गई थीं। थाना कोतवाली क्षेत्र में भी जिला अस्पताल, बरायच खेड़ा और चौक बाजार से दोपहिया चोरी के प्रकरण दर्ज थे। दोनों थानों में इन घटनाओं के प्रकरण भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज हुए।पुलिस टीम ने दोनों थानों से जुड़े मामलों को एकसाथ विश्लेषित किया और तकनीकी व भौतिक साक्ष्य जुटाते हुए मुखबिर तंत्र को अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय किया।
पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देश पर गठित विशेष टीम चोरी के मामलों की लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। क्षेत्र में संदिग्धों के मूवमेंट की जांच के दौरान पुलिस को चोरी के इस गिरोह के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिली। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया और गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी भी सामने आई।
इसके बाद पुलिस टीमों ने छतरपुर सहित आसपास के जिलों में कई स्थानों पर सर्च अभियान चलाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरामद वाहनों में हीरो एचएफ डीलक्स, स्प्लेंडर, आई स्मार्ट, सीडी डॉन, टीवीएस स्पोर्ट, बजाज सीटी 100, प्लैटिना और पल्सर समेत कुल 23 मोटरसाइकिलें शामिल हैं। अन्य चोरी की मोटरसाइकिलों के संबंध में संबंधित जिलों से संपर्क किया जा रहा है।
गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि चोरी की इस श्रृंखला में शामिल अन्य सदस्यों की भी जानकारी मिली है, जिनकी तलाश जारी है। वर्ष 2025 में अब तक थाना कोतवाली, सिविल लाइन, खजुराहो, नौगांव समेत 7 से अधिक बड़े गिरोहों का खुलासा किया जा चुका है और 140 से अधिक मोटरसाइकिलें बरामद की जा चुकी हैं।
इस पूरी कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटले, नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सोनी के निर्देशन में थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक सतीश सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक जितेंद्र सोनी, वीरेंद्र परस्ते, साइबर प्रभारी नेहा गुर्जर, प्रधान आरक्षक राजू वर्मा, राजीव मिश्रा, उमेश तिवारी, राकेश शर्मा, हरीशरण यादव, प्रवेश तिवारी, अशोक पटेल के साथ आरक्षक धीरेंद्र राजावत, प्रशांत यादव, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र चतुर्वेदी, हरेंद्र तथा साइबर सेल के आरक्षक विजय, राजीव और धर्मराज की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
