Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के सरगना कल्लू पाल सहित 3 सदस्य गिरफ्तार

इनके कब्जे से 23 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की हैं, जिनकी कीमत करीब 14 लाख रुपए आंकी गई है। बरामद वाहन छतरपुर, पन्ना, जालौन, दतिया और महोबा जिलों से चोरी किए गए थे।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Nov 19, 2025

bike

जब्त की गई बाइक

थाना सिविल लाइन पुलिस ने अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का बड़ा खुलासा करते हुए गिरोह के सरगना कल्लू उर्फ मंगलदीन पाल समेत तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 23 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की हैं, जिनकी कीमत करीब 14 लाख रुपए आंकी गई है। बरामद वाहन छतरपुर, पन्ना, जालौन, दतिया और महोबा जिलों से चोरी किए गए थे।

गिरफ्तार आरोपी—

1. कल्लू उर्फ मंगलदीन पाल, निवासी खटक्याना, छतरपुर — अवैध हथियार, मारपीट जैसे तीन अपराधों में पूर्व से लिप्त।

2. अंकित यादव, निवासी गिलौंहा, लवकुशनगर — चोरी के मामलों में पूर्व से आरोपी।

3. वसीम खान, निवासी गिरधौरी, लवकुशनगर — पॉक्सो एक्ट के अपराध में पूर्व से आरोपी।

शहर के विभिन्न इलाकों से लगातार हो रही थीं चोरियां

जिला अस्पताल, स्टेडियम रोड, सटई रोड सब्जी मंडी गेट, मुक्तिधाम, श्रीराम कॉलोनी समेत कई स्थानों पर मोटरसाइकिल चोरी की शिकायतें दर्ज की गई थीं। थाना कोतवाली क्षेत्र में भी जिला अस्पताल, बरायच खेड़ा और चौक बाजार से दोपहिया चोरी के प्रकरण दर्ज थे। दोनों थानों में इन घटनाओं के प्रकरण भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज हुए।पुलिस टीम ने दोनों थानों से जुड़े मामलों को एकसाथ विश्लेषित किया और तकनीकी व भौतिक साक्ष्य जुटाते हुए मुखबिर तंत्र को अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय किया।

पुलिस की सघन मॉनिटरिंग और छापेमारी से आरोपी दबोचे गए

पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देश पर गठित विशेष टीम चोरी के मामलों की लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। क्षेत्र में संदिग्धों के मूवमेंट की जांच के दौरान पुलिस को चोरी के इस गिरोह के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिली। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया और गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी भी सामने आई।

इसके बाद पुलिस टीमों ने छतरपुर सहित आसपास के जिलों में कई स्थानों पर सर्च अभियान चलाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरामद वाहनों में हीरो एचएफ डीलक्स, स्प्लेंडर, आई स्मार्ट, सीडी डॉन, टीवीएस स्पोर्ट, बजाज सीटी 100, प्लैटिना और पल्सर समेत कुल 23 मोटरसाइकिलें शामिल हैं। अन्य चोरी की मोटरसाइकिलों के संबंध में संबंधित जिलों से संपर्क किया जा रहा है।

गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी

गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि चोरी की इस श्रृंखला में शामिल अन्य सदस्यों की भी जानकारी मिली है, जिनकी तलाश जारी है। वर्ष 2025 में अब तक थाना कोतवाली, सिविल लाइन, खजुराहो, नौगांव समेत 7 से अधिक बड़े गिरोहों का खुलासा किया जा चुका है और 140 से अधिक मोटरसाइकिलें बरामद की जा चुकी हैं।

कार्रवाई में शामिल टीम

इस पूरी कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटले, नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सोनी के निर्देशन में थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक सतीश सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक जितेंद्र सोनी, वीरेंद्र परस्ते, साइबर प्रभारी नेहा गुर्जर, प्रधान आरक्षक राजू वर्मा, राजीव मिश्रा, उमेश तिवारी, राकेश शर्मा, हरीशरण यादव, प्रवेश तिवारी, अशोक पटेल के साथ आरक्षक धीरेंद्र राजावत, प्रशांत यादव, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र चतुर्वेदी, हरेंद्र तथा साइबर सेल के आरक्षक विजय, राजीव और धर्मराज की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 10:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के सरगना कल्लू पाल सहित 3 सदस्य गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वनभूमि पर अतिक्रमण बना गंभीर संकट: जिले की 12 हज़ार हेक्टेयर जंगल जमीन पर खेती-मकान बनाकर कब्जा, अब तक सिर्फ 986 हेक्टेयर ही मुक्त

forest enchorchment
छतरपुर

ओटीपी व एपीके फाइल के जरिए ठगी का खतरा: एसआइआर प्रक्रिया को लेकर साइबर पुलिस ने जारी एडवाइजरी

cyber fraud
छतरपुर

एक साल पहले 42 में ही खरीद-बिक्री रोकी, बाकी पर जिम्मेदारों की मेहबानी, आज तक नहीं की कार्रवाई

illegal coloney
छतरपुर

युवाओं में नशे की लत छुड़ाने में मददगार हो रहा ओएसटी केंद्र, 200 लोगों को किया नशा मुक्त

ost center
छतरपुर

एंटीबायोटिक्स, एंटीएलर्जिक, एंटीडोट्स की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल, मरीजों को लानी पड़ रही बाहर से दवा

medicine
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.