अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के सरगना कल्लू पाल सहित 3 सदस्य गिरफ्तार

जिला अस्पताल, स्टेडियम रोड, सटई रोड सब्जी मंडी गेट, मुक्तिधाम, श्रीराम कॉलोनी समेत कई स्थानों पर मोटरसाइकिल चोरी की शिकायतें दर्ज की गई थीं। थाना कोतवाली क्षेत्र में भी जिला अस्पताल, बरायच खेड़ा और चौक बाजार से दोपहिया चोरी के प्रकरण दर्ज थे। दोनों थानों में इन घटनाओं के प्रकरण भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज हुए।पुलिस टीम ने दोनों थानों से जुड़े मामलों को एकसाथ विश्लेषित किया और तकनीकी व भौतिक साक्ष्य जुटाते हुए मुखबिर तंत्र को अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय किया।