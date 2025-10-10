Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

करवा चौथ आज: एक दिन पहले बाजार में उमडी भीड़, जमकर हुई खरीददार

इस वर्ष करवा चौथ 10 अक्टूबर को है, जिसके पहले महिलाएं खरीददारी करने के लिए बाजार पहुंच रही हैं। जिले के बाजारों में खासी चहल-पहल देखने को मिल रही है, जिससे व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं।

2 min read

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Oct 10, 2025

purchasing

खरीदारी करते हुए

अखण्ड सुहाग के प्रतीक करवा चौथ त्योहार को लेकर महिलाओं में इस समय खास उत्साह है और महिलाओं ने इसकी विशेष तैयारियां की हैं। इस वर्ष करवा चौथ 10 अक्टूबर को है, जिसके पहले महिलाएं खरीददारी करने के लिए बाजार पहुंच रही हैं। जिले के बाजारों में खासी चहल-पहल देखने को मिल रही है, जिससे व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं।

सामग्री से पटा बाजार

जिला मुख्यालय का बाजार इस समय करवा चौथ की पूजा सामग्री से सजा हुआ है और बाजार में महिलाएं जमकर खरीददारी करते नजर आ रही हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ को लेकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं पूजा सामग्री से लेकर साज-श्रंगार तक सभी प्रकार की सामग्री खरीदने में जुटी हुई हैं। करवा चौथ से पहले बाजार की इस चहल-पहल को देखकर व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। बाजार में महिलाओं के लिए वस्त्र, आभूषण, परिधान और सौंदर्य प्रसाधन की एक लंबी शृंखला मौजूद है। दुकानदारों ने भी महिलाओं को लुभाने के लिए खूब तैयारी कर रखी है।

मिट्टी के कारवों की डिमांड

शक्कर से तैयार करवे की अपेक्षा बाजार में मिट्टी के करवे में पानी भरकर पूजा अर्चना करती हैं। करवा चौथ पर निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं को उनके पति मिट्टी के करवे से ही पानी पिलाकर व्रत तुड़वाया जाता है। इसके चलते बाजार में मिट्टी के करवों की खासी डिमांड है।

मेहंदी लगाने वालों की डिमांड

करवा चौथ के मौके पर मेहंदी लगाने वालों की भी डिमांड काफी बढ़ जाती है। हालांकि अभी बाजार में कुछ जगह ही मेहंदी लगाने वाले बैठे हैं। जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आएगा वैसे-वैसे मेहंदी लगाने वालों की भी दुकान सजनी शुरू हो जाएंगी। जहां महिलाएं अपने हाथों में सुंदर और आकर्षित मेहंदी रचवाएंगी।

लाल रंग की साड़ी की मांग

सुहागिन महिलाओं में लाल रंग के वस्त्रों के पहनने का प्रचलन रहा है। जिस कारण लाल रंग के वस्त्र की सबसे अधिक मांग है। अधिकतर महिलाएं लाल रंग की साड़ी, सूट या अनारकली सूट पहनना पसंद करती है। इसलिए बाजार में लाल रंग के सूट और साड़ी की खरीदारी को लेकर महिलाओं में ज्यादा उत्साह है। इसके अलावा डिजाइनर सूट और साड़ी भी महिलाओं को खूब भा रहे हैं।

सप्ताह भर पहले पार्लरों में बुकिंग

पार्लर संचालिका कविता दुबे का कहना है कि करवा चौथ के पर्व को लेकर महिलाओं ने करीब एक सप्ताह पहले से ही बुकिंग करा रखी है। जिसके बाद चलते जिन महिलाओं को पहले नम्बर लगा हुआ है। उन्हीं को प्राथमिका दी जा रही है।

ज्वेलरी की हो रही खरीदारी

स्वर्णकार बृजेश अग्रवाल ने बताया कि इस बार करवा चौथ के पर्व को लेकर अच्छी दुकानदारी देखने को मिल रही है। इस बार में करवा चौथ पर बिछिया, पायल, लोंग की अच्छी खरीददारी हुई है। लेकिन सोने-चांदी के भाव के कारण ग्राहकी पर असर पड़ा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 10:57 am

Published on:

10 Oct 2025 10:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / करवा चौथ आज: एक दिन पहले बाजार में उमडी भीड़, जमकर हुई खरीददार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छतरपुर स्टेशन बनेगा हाईटेक: 20 आधुनिक कैमरे अपराधियों की पहचान करेंगे, एआई तकनीक से अपराध पर कसी जाएगी लगाम

chhatarpur railway station
छतरपुर

दीपावली की तैयारी: पुताई का ट्रेंड बदल रहा, छुई मिट्टी और चूना पीछे, इमल्शन और पेंट्स आगे

distemper shop
छतरपुर

मेला जल विहार 2025 में दिखेगी संस्कृति और परंपरा की भव्य झलक

jal vihar trade
छतरपुर

छतरपुर रेलवे स्टेशन पर 7 करोड़ की लागत से 12 मीटर चौड़ा दूसरा फुट ओवरब्रिज शुरू

foot over bridge
छतरपुर

80 दिन पहले तेज बारिश में सड़कें और पुलिया बहीं, महाराजपुर से राजनगर आने-जाने वालों को रोज़ 7 किमी घूमना पड़ रहा रास्ता

pulia
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.