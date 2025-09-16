केन-बेतवा लिंक परियोजना : छतरपुर में 49 गांवों से होकर निकलेगी 13 मीटर चौड़ी, 212 किलोमीटर लंबी लिंक नहर,

छतरपुर जिले में इस लिंक नहर से लगभग 3.50 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। प्रोजेक्ट के कार्यपालन यंत्री निर्मल चंद जैन ने बताया कि जिले में 5 पंप हाउस स्थापित किए जाएंगे। इन पंप हाउस से राजनगर, छतरपुर, नौगांव, बिजावर और बड़ामलहरा विकासखंड में नहरों का जाल बिछाकर सिंचाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सर्वे के आधार पर डीपीआर (डिज़ाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जा रही है।केबीएलपीए के ईई आशीष कुशवाह ने कहा कि परियोजना में मुख्य नहर का निर्माण झांसी कार्यालय से प्रबंधित किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा कराए जा रहे हैं। धारा 19 के प्रकाशन और भूमि अधिग्रहण के बाद निर्माण के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे।