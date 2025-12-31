सजा खजुराहो, मंदिरों में प्रवेश के लिए रहेंगी तीन लाइनें

नए साल के उत्सव के लिए सजे होटल
नववर्ष के स्वागत को लेकर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो पूरी तरह उत्सवी रंग में रंग चुकी है। देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक नए साल का जश्न मनाने खजुराहो पहुंचने लगे हैं। वर्ष के अंतिम दिनों में खजुराहो के ऐतिहासिक मंदिर समूह, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को नजदीक से देखने के लिए सैलानियों की आमद तेज हो गई है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिलेभर के पर्यटन स्थलों और पिकनिक स्पॉट पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है।
खजुराहो के मंदिरों में दर्शन के लिए आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश व्यवस्था को विशेष रूप से सुव्यवस्थित किया गया है। मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर तीन अलग-अलग लाइनें बनाई जाएंगी, एक महिलाओं के लिए, दूसरी पुरुषों के लिए और तीसरी विदेशी सैलानियों के लिए। इस व्यवस्था का उद्देश्य दर्शन प्रक्रिया को सुचारू रखना और भीड़ के कारण होने वाली अव्यवस्थाओं से बचना है।
नए साल के अवसर पर खजुराहो का पर्यटन व्यवसाय भी रफ्तार पकड़ चुका है। स्थानीय होटल, रिसॉर्ट और रेस्तरां रंग-बिरंगी रोशनी से सजे हुए नजर आ रहे हैं। कई होटलों में पर्यटकों के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत संध्या और पारंपरिक व्यंजनों की व्यवस्था की गई है। इससे खजुराहो का माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो गया है और पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
पर्यटकों की संभावित भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस विभाग ने जिले से अतिरिक्त बल बुलाया है ताकि प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। नगरीय प्रशासन द्वारा चार पहिया वाहनों के लिए वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिससे यातायात सुचारू रहे। इसके साथ ही प्रमुख मार्गों की निगरानी लाउडस्पीकर और मोबाइल वैन के माध्यम से लगातार की जा रही है।
खजुराहो के आसपास स्थित कुटनी डेम, पांडव फॉल, रनेह फॉल, बेनीगंज बांध और केन घड़ियाल जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट भी नए साल पर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन स्थलों पर भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है। जिले के सभी पर्यटन स्थलों और पिकनिक स्पॉट पर पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना को रोका जा सके।
पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के पर्यटन स्थलों, पिकनिक स्पॉट, होटल और रेस्टोरेंट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहें। उन्होंने बताया कि जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल धुबेला, खजुराहो, चंद्रनगर, रनेह फॉल, भीमकुंड, जटाशंकर सहित अन्य स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
एसपी अगम जैन ने कहा कि नए साल के जश्न में किसी भी तरह की बाधा न आए, इसके लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। 31 दिसंबर से जिलेभर में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत ड्रिंक एंड ड्राइव और तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट के आसपास भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।उन्होंने यह भी बताया कि सभी थाना और चौकी प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के होटल संचालकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए हैं। इसके बावजूद यदि कहीं नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।कुल मिलाकर, नववर्ष के स्वागत के लिए खजुराहो पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। पर्यटन, सुरक्षा और व्यवस्थाओं के संतुलन के साथ प्रशासन का प्रयास है कि यहां आने वाले पर्यटक नए साल का जश्न सुरक्षित, यादगार और आनंदपूर्ण वातावरण में मना सकें।
