सजा खजुराहो, मंदिरों में प्रवेश के लिए रहेंगी तीन लाइनें

एसपी अगम जैन ने कहा कि नए साल के जश्न में किसी भी तरह की बाधा न आए, इसके लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। 31 दिसंबर से जिलेभर में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत ड्रिंक एंड ड्राइव और तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट के आसपास भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।उन्होंने यह भी बताया कि सभी थाना और चौकी प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के होटल संचालकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए हैं। इसके बावजूद यदि कहीं नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।कुल मिलाकर, नववर्ष के स्वागत के लिए खजुराहो पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। पर्यटन, सुरक्षा और व्यवस्थाओं के संतुलन के साथ प्रशासन का प्रयास है कि यहां आने वाले पर्यटक नए साल का जश्न सुरक्षित, यादगार और आनंदपूर्ण वातावरण में मना सकें।