छतरपुर जिले में मतदाता सूची की बड़ी सफाई: 16 हजार मृत, 4 हजार डुप्लिकेट और 39 हजार शिफ्ट हुए मतदाताओं का नाम हटाया

छतरपुर जिले की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1447211 मतदाताओं का गणना पत्रक डिजिटाइज किया गया। जिले ने न केवल 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया, बल्कि समय सीमा से पहले सर्वे को पूरा कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। सर्वेक्षण के दौरान यह विशेष ध्यान रखा गया कि एक ही मतदाता का नाम केवल एक स्थान पर दर्ज हो, डुप्लिकेट नाम अलग किए गए और ट्रेस न होने वाले मतदाता सूची से हटाए गए। इस प्रक्रिया से मतदाता सूची की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ी और वास्तविक मतदाता संख्या का आंकलन सटीक हुआ।