शहरी अमृत 2.0 योजना के कामों में भारी देरी, बारीगढ़, बिजावर- सटई में इंटेकवेल और फिल्टर प्लांट निर्माण अधूरा

छतरपुर नगर पालिका के अंतर्गत शहर में पांच टंकियों का निर्माण भी अब तक शुरू नहीं हो पाया है। यह योजना 2022 में स्वीकृत हुई थी और 2023 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन स्थान निर्धारण, डीपीआर और टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण काम अभी अटका हुआ है। उपयंत्री अंकित अरजरिया ने बताया कि पांच टंकियों के निर्माण के लिए मिट्टी परीक्षण हो चुका है और ड्रॉइंग विभाग को भेज दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है।