MP Breaking: बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा, गड्ढे में डूबने से 6 साल के मासूम की मौत

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के जिला रेवाड़ी के रहने वाले प्रवीण शर्मा अपने 6 वर्षीय पुत्र दिव्यांश शर्मा और अन्य परिजनों के साथ आज सुबह ही बागेश्वर धाम पहुंचे थे। परिवार धाम परिसर में बच्चे के बीमार होने पर उसका झाड़-फूंक कराने के लिए आया था। परिवार धाम परिसर के पास स्थित ढाबे पर ही रुके हुए थे। सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच दिव्यांश खेलते समय ढाबे के पास बने गंदे पानी के गहरे गड्ढे में गिर गया जिसकी खबर परिवार को नहीं लगी।