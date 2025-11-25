मेडिकल कॉलेज के डीन नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, मार्च में निर्माण और अप्रेल में संचालन शुरू करने की योजना

नक्शा देखती विधायक व अधिकारी
बुन्देलखण्ड के लिए बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज छतरपुर अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 450 करोड़ रूपए की इस विशाल परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अधिकारियों के अनुसार मार्च 2026 तक पूरा परिसर तैयार हो जाएगा। इसके बाद अप्रेल 2026 में मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण प्रस्तावित है। इसके लिए डीन की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह मेडिकल कॉलेज न केवल छतरपुर बल्कि संपूर्ण बुन्देलखण्ड के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। 42 एकड़ में फैले इस अत्याधुनिक परिसर में अस्पताल, कॉलेज, आवासीय भवन, छात्र-छात्राओं के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और आधुनिक सुविधाओं का विशाल नेटवर्क विकसित किया जा रहा है।
कॉलेज का मुख्य शैक्षणिक भवन 42 एकड़ में विकसित किया जा रहा है, जबकि 16 एकड़ भूमि पर अलग से आधुनिक अस्पताल परिसर का निर्माण तेजी से जारी है। परिसर में तीन मुख्य प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं, जिनमें दो छतरपुर मुख्य मार्ग की ओर तथा एक गेट कैंडी गाँव फोर-लेन मार्ग की ओर स्थित होगा। कॉलेज प्रशासनिक ढांचे के लिए डीन का बंगला और अधीक्षक का बंगला भी परिसर में ही विकसित किया जा रहा है।
मेडिकल कॉलेज परिसर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला मुख्य अस्पताल भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। इसके अलावा बैंक भवन और पुलिस चौकी भवन का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
कॉलेज में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए लडक़ों के तीन हॉस्टल और लड़कियों के तीन हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। इन हॉस्टलों में पूर्ण सुरक्षा, भोजन व्यवस्था, अध्ययन कक्ष, मनोरंजन क्षेत्र सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
चिकित्सकों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों के लिए बहु-स्तरीय क्वार्टरों का निर्माण लगभग पूरा होने की स्थिति में है। साथ ही नर्स हॉस्टल और डॉक्टर निवास भी तैयार किए जा रहे हैं।
-डी प्रकार के 10 क्वार्टर
-ई प्रकार के 20 क्वार्टर
-एफ प्रकार के 32 क्वार्टर
-जी प्रकार के 8 क्वार्टर
-आई प्रकार के 20 क्वार्टर
कॉलेज परिसर में 10 कमरों वाला अतिथि गृह, 10 दुकानों की क्षमता वाला वाणिज्यिक परिसर, बहुउद्देश्यीय सभागार, खेल परिसर, व्यायामशाला, आंतरिक सडक़ें, विद्युत व्यवस्था, कैंपस सुरक्षा प्रणाली और हरित विकास कार्य भी शामिल हैं। यह सभी निर्माण पूरे परिसर को एक अत्याधुनिक चिकित्सा शिक्षा केंद्र का रूप देंगे।
शीघ्र ही महाराजा छत्रसाल मेडिकल कॉलेज के लिए डीन की पदस्थापना कराई जाएगी, ताकि अप्रेल से विधिवत कार्य का संचालन हो सके।
ललिता यादव, विधायक
