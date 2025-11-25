मेडिकल कॉलेज के डीन नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, मार्च में निर्माण और अप्रेल में संचालन शुरू करने की योजना

बुन्देलखण्ड के लिए बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज छतरपुर अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 450 करोड़ रूपए की इस विशाल परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अधिकारियों के अनुसार मार्च 2026 तक पूरा परिसर तैयार हो जाएगा। इसके बाद अप्रेल 2026 में मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण प्रस्तावित है। इसके लिए डीन की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह मेडिकल कॉलेज न केवल छतरपुर बल्कि संपूर्ण बुन्देलखण्ड के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। 42 एकड़ में फैले इस अत्याधुनिक परिसर में अस्पताल, कॉलेज, आवासीय भवन, छात्र-छात्राओं के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और आधुनिक सुविधाओं का विशाल नेटवर्क विकसित किया जा रहा है।