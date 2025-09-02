मानसून मेहरबान… जिले में औसत से 11 प्रतिशत ज्यादा बरसा पानी, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना अब भी

मानसून इस बार जिले पर मेहरबान रहा है। कलेक्टर कार्यालय भू-अभिलेख शाखा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 01 जून से 01 सितम्बर 2025 तक जिले में औसत 1197.8 मिमी (47.2 इंच) वर्षा दर्ज की गई है। यह आंकड़ा गत वर्ष की तुलना में काफी अधिक है, क्योंकि 2024 की इसी अवधि में केवल 720.3 मिमी (28.4 इंच) वर्षा दर्ज की गई थी। जिले की औसत वर्षा सामान्यत: 1074.9 मिमी (42.3 इंच) मानी जाती है, जबकि इस साल अब तक की औसत 1197.8 मिमी (47.2 इंच) रही है। यानी जिले को इस बार सामान्य से भी 11 प्रतिशत अधिक वर्षा मिली है।
01 सितम्बर 2025 को जिले में कुल 165.7 मिमी (6.5 इंच) वर्षा दर्ज की गई। इसमें सबसे अधिक वर्षा छतरपुर मुख्यालय (58.4 मिमी) और बकस्वाहा (40 मिमी) में हुई।
छतरपुर- 1484.0 मिमी (गत वर्ष 590.0 मिमी)
लवकुशनगर- 871.2 मिमी (गत वर्ष 468.2 मिमी)
बिजावर- 1394.2 मिमी (गत वर्ष 786.4 मिमी)
नौगांव- 1400.2 मिमी (गत वर्ष 661.0 मिमी)
राजनगर- 1069.0 मिमी (गत वर्ष 912.5 मिमी)
गौरिहार- 1133.2 मिमी (गत वर्ष 481.0 मिमी)
बड़ामलहरा- 1399.9 मिमी (गत वर्ष 923.2 मिमी)
बकस्वाहा- 830.5 मिमी (गत वर्ष 940.2 मिमी)
मौसम विभाग ने 1 सितम्बर की सुबह जारी किसान मौसम बुलेटिन में छतरपुर जिले के लिए भारी बारिश, झंझावत और वज्रपात की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार जिले में आज अधिकांश स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पडऩे की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय मानसून ट्रफ बीकानेर, अजमेर, गुना, दमोह, रायपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसके अलावा उत्तर-पश्चिम मध्यप्रदेश और राजस्थान के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट के पास खाड़ी क्षेत्र में एक और सिस्टम बना हुआ है, जिसके चलते 2 सितम्बर तक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह स्थिति आने वाले दिनों में वर्षा की तीव्रता बढ़ा सकती है।
छतरपुर समेत पन्ना, दमोह, सागर और टीकमगढ़ जिलों में अति भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों से कहा गया है कि वे फिलहाल खेतों में जुताई या छिडक़ाव का कार्य रोक दें और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे वज्रपात से बचने के लिए पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों।