मानसून मेहरबान… जिले में औसत से 11 प्रतिशत ज्यादा बरसा पानी, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना अब भी

मौसम विभाग ने 1 सितम्बर की सुबह जारी किसान मौसम बुलेटिन में छतरपुर जिले के लिए भारी बारिश, झंझावत और वज्रपात की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार जिले में आज अधिकांश स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पडऩे की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय मानसून ट्रफ बीकानेर, अजमेर, गुना, दमोह, रायपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसके अलावा उत्तर-पश्चिम मध्यप्रदेश और राजस्थान के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट के पास खाड़ी क्षेत्र में एक और सिस्टम बना हुआ है, जिसके चलते 2 सितम्बर तक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह स्थिति आने वाले दिनों में वर्षा की तीव्रता बढ़ा सकती है।