छतरपुर

BEO और BRC को ‘शोकॉज नोटिस’, 1 दिन के वेतन काटने का निर्देश

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर में कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने दो अधिकारियों को निलंबन नोटिस जारी किया है।

छतरपुर

image

Himanshu Singh

Nov 21, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर में कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली गई। जिसमें नामांकन और छात्रवृत्ति योजनाओं में लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने बीईओ बड़ामलहरा और बीआरसी छतरपुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, छात्रवृत्ति और प्रोफाइल अपडेशन में लापरवाही बरतने पर शासकीय हायर सेकेंड्री स्कूल क्रमांक दो के प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म राशि और साइकिल वितरण सुनिश्चित करने, पोर्टल पर सही एंट्री और ई-अटेंडेंस के अनुसार वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए।

इस दौरान कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सीधे शिकायतकर्ता से बात करके अनुपस्थित डाईट प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया गया।

