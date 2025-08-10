10 अगस्त 2025,

छतरपुर

मंदिर लौटते समय पुजारी पर टूट पड़े 10 हमलावर, बाल खींचकर मारे लात-घूंसे, CCTV वीडियो वायरल

MP News: मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मंदिर के पुजारी के साथ हैवानियत का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

छतरपुर

Akash Dewani

Aug 10, 2025

narsingh temple pujari beaten by goons cctv video viral chhatarpur mp news
narsingh temple pujari beaten by goons cctv video viral chhatarpur mp news (Patrika.com)

CCTV video viral: छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित नरसिंह मंदिर (Narsingh temple) में 2 अगस्त को हुई पुजारी की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद मामला गरमा गया है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि मंदिर के पुजारी अभिषेक तिवारी को आरोपियों ने बाल पकड़कर बाहर घसीटा और लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा।

ये है पूरा मामला

पीड़ित पुजारी ने बताया कि दूध लेकर मंदिर लौटते समय उन्हें फोन पर गालियां दी गई। इसके बाद आरोपी मंदिर में घुस आए और उन्हें बाहर ले जाकर मारपीट की। इस दौरान करीब 10 लोग शामिल थे, जिनमें सत्यम, अरुण और छोटू भी थे। हमले में पुजारी के सिर और पेट में चोटें आईं और वह करीब 10 मिनट तक बेहोश रहे। (mp news)

MP के इस शहर में फिर गैस लीक, दहशत में लोग, Think Gas पर उठे सवाल
शिवपुरी
Think Gas Pipeline leak fatehpur area created fear among people shivpuri mp news

पुलिस ने दर्ज किया मामला

थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे के अनुसार घटना के बाद पहले शिकायत और फिर राजीनामा हुआ था। हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि विवाद पुजारी के बड़े भाई से जुड़ा था, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जब आरोपी भाई को नहीं मार सके, तो उन्होंने पुजारी को निशाना बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की है। (mp news)

529 एकड़ जमीन दोबारा होगी सरकारी, पहले बिना आदेश कर दी थी वापस
सतना
satna airport land 529 acre return process govt action mp news

10 Aug 2025 03:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / मंदिर लौटते समय पुजारी पर टूट पड़े 10 हमलावर, बाल खींचकर मारे लात-घूंसे, CCTV वीडियो वायरल

