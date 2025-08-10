मंदिर लौटते समय पुजारी पर टूट पड़े 10 हमलावर, बाल खींचकर मारे लात-घूंसे, CCTV वीडियो वायरल

थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे के अनुसार घटना के बाद पहले शिकायत और फिर राजीनामा हुआ था। हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि विवाद पुजारी के बड़े भाई से जुड़ा था, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जब आरोपी भाई को नहीं मार सके, तो उन्होंने पुजारी को निशाना बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की है। (mp news)