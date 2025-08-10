मंदिर लौटते समय पुजारी पर टूट पड़े 10 हमलावर, बाल खींचकर मारे लात-घूंसे, CCTV वीडियो वायरल

CCTV video viral: छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित नरसिंह मंदिर (Narsingh temple) में 2 अगस्त को हुई पुजारी की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद मामला गरमा गया है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि मंदिर के पुजारी अभिषेक तिवारी को आरोपियों ने बाल पकड़कर बाहर घसीटा और लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा।
पीड़ित पुजारी ने बताया कि दूध लेकर मंदिर लौटते समय उन्हें फोन पर गालियां दी गई। इसके बाद आरोपी मंदिर में घुस आए और उन्हें बाहर ले जाकर मारपीट की। इस दौरान करीब 10 लोग शामिल थे, जिनमें सत्यम, अरुण और छोटू भी थे। हमले में पुजारी के सिर और पेट में चोटें आईं और वह करीब 10 मिनट तक बेहोश रहे। (mp news)
थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे के अनुसार घटना के बाद पहले शिकायत और फिर राजीनामा हुआ था। हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि विवाद पुजारी के बड़े भाई से जुड़ा था, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जब आरोपी भाई को नहीं मार सके, तो उन्होंने पुजारी को निशाना बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की है। (mp news)