छतरपुर में औद्योगिक निवेश की नई पहल: पठापुर और धामची में उद्योग लगेंगे, युवाओं को मिलेगा रोजगार

जिले में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए बड़ी पहल शुरू हो गई है। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र छतरपुर ने बताया कि पठापुर और धामची की अविकसित भूमि अब औद्योगिक प्रयोजन के लिए ऑनलाइन आवंटन हेतु विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। ग्राम पठापुर में कुल रकबा 29.545 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। वहीं ग्राम धामची में कुल रकबा 17.554 हेक्टेयर अविकसित भूमि आवंटन होना है।