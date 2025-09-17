प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 861 में से सिर्फ 158 पात्र घोषित, बाकी दस्तावेजों की जटिलता में अटके

नगर पालिका नौगांव क्षेत्र में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (पीएमएवाई) 2.0 के तहत आवेदन की प्रक्रिया तो तेज़ी से चली, लेकिन पात्रता निर्धारण में अड़चनें इतनी बढ़ गईं कि सैकड़ों परिवार अब भी मकान की आस लगाए बैठे हैं। ऑनलाइन आए 861 आवेदनों में से केवल 158 को ही पात्र माना गया है। इनमें वे लोग शामिल हैं जिनके पास पक्के दस्तावेज, रजिस्ट्री, स्थायी पट्टा या भू-अधिकार पत्र मौजूद हैं। लेकिन इन पात्र आवेदकों को भी अब तक योजना की राशि नहीं मिल सकी है। बाकी 703 आवेदन जांच में अटके हैं। इनमें अधिकांश वे परिवार हैं जो वर्षों से अपने पैतृक मकानों में रह रहे हैं, जिनके घरों पर नगर पालिका पानी-बिजली का टैक्स वसूल रही है और यहां तक कि भवन प्रमाण-पत्र भी जारी कर चुकी है।