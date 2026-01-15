जो वेद नहीं पढ़ेंगे…उनके बच्चे बनेंगे ‘जावेद और नावेद’, धीरेंद्र शास्त्री का बयान

फोटो सोर्स- बागेश्वर धाम ऑफिशियल फेसबुक
Pandit Dhirendra Shastri: इंटरनेशनल कथावाचक और मध्यप्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर से अपने बयान के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि बागेश्वर धाम में गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। जहां लोगों को वेदों की विद्या दी जाएगी। शास्त्री ने यह भी कहा कि जो लोग वेदों को नहीं मानेंगे, उनके बच्चे भविष्य में ‘जावेद और नावेद' बन जाएंगे। यह बात धीरेंद्र शास्त्री ने जयपुर में कही।
पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि भोजन एक दिन तक टिकता है, पानी एक घंटे तक टिकता है, लेकिन विद्या जीवन भर टिकती है। इसलिए हम वेदों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम में गुरुकुल खोलेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग वेदों को नहीं मानेंगे, उनके बच्चे भविष्य में ‘जावेद और नावेद' बन जाएंगे। साथ ही बागेश्वर बाबा ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि देशभर में गुरुकुल स्थापित हो। ताकि सनातनी बच्चे गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर सकें।
धीरेंद्र शास्त्री ने जानकारी दी कि छतरपुर में सुंदरकांड कार्यालय का उद्धाटन किया गया है। सुंदरकांड मंडल के सदस्य देशभर में सनातनी विचारधारा को फैलाने और ह्रदय परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। भारत को हिंदुत्तवादी विचारधारा से भरने का एक ही रास्ता है। साधु-संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल।
आगे धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि इस साल भी कन्या विवाह का आयोजन किया जाएगा। इस बार खास बात यह होगी कि बेटियों के विवाह के साथ संतों का समागम भी होगा। ये उत्सव तीन दिन तक चलेगा। जिसमें 13 फरवरी को मंडप और हल्दी, 14 फरवरी को संगीत और मेहंदी और 15 फरवरी को 300 बेटियों का कन्यादान किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग