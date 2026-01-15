जो वेद नहीं पढ़ेंगे…उनके बच्चे बनेंगे ‘जावेद और नावेद’, धीरेंद्र शास्त्री का बयान

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि भोजन एक दिन तक टिकता है, पानी एक घंटे तक टिकता है, लेकिन विद्या जीवन भर टिकती है। इसलिए हम वेदों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम में गुरुकुल खोलेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग वेदों को नहीं मानेंगे, उनके बच्चे भविष्य में ‘जावेद और नावेद' बन जाएंगे। साथ ही बागेश्वर बाबा ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि देशभर में गुरुकुल स्थापित हो। ताकि सनातनी बच्चे गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर सकें।