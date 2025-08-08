छतरपुर की हवा में घुल रहा जहर, खुले में जलता कचरा, एनजीटी के आदेश और स्वच्छता मिशन सब बेअसर

स्वच्छ भारत मिशन का सपना अब धुएं में उड़ता दिख रहा है। शहर के हर मोहल्ले, हर गली और हर चौराहे पर प्लास्टिक कचरा जलता है। इससे उठने वाला जहरीला धुआं सिर्फ हवा को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को प्रदूषित कर रहा है, वो भी तब, जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिसंबर 2016 से ही खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा चुका है।