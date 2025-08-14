स्मार्ट मीटर के खिलाफ पनप रहा जनाक्रोश, बढ़ते बिल बिजली उपभोक्ता बेहाल, 30 फीसदी तक बढा खर्च

यह असंतोष केवल छतरपुर शहर तक सीमित नहीं है। बमीठा, घुवारा, नौगांव , हरपालपुर और बकस्वाहा जैसे क्षेत्रों से भी शिकायतें आ रही हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल 10 से 30 प्रतिशत तक बढ़ गया है। कई ग्रामीण इलाकों में तो लोग पहले ही मीटर हटाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता राकेश पटेल का कहना है, यह सिर्फ बिजली का मुद्दा नहीं, यह आम आदमी के जीवन स्तर पर सीधा हमला है। तकनीक तभी फायदेमंद है, जब वह जनता का जीवन आसान करे, न कि उसे कर्ज और तनाव में डाले।