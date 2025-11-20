रबी सीजन की बोवनी: गेहूं का रकबा घटा, सरसों और अलसी में वृद्धि, अब तक 80 प्रतिशत फसल बोई जा चुकी

इस वर्ष रबी सीजन के लिए जिले में 74 हजार 500 मीट्रिक टन खाद की मांग की गई थी। अब तक 71 हजार 500 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध कराई जा चुकी है। वितरण की स्थिति देखें तो अब तक 49 हजार 256 मीट्रिक टन खाद किसानों को बांटी जा चुकी है। कृषि वैज्ञानिक डॉ. कमलेश अहिरवार ने किसानों से सलाह दी है कि मात्रा के अनुसार ही खाद का उपयोग करें और बोवनी का समय न चूकें। उन्होंने बताया कि जिले में बीज और खाद की कोई कमी नहीं है, इसलिए किसान अपनी जमीन खाली न छोड़ें और अधिक से अधिक फसल बोवनी करें।