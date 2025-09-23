खेतों में धड़ल्ले से प्लॉटिंग, अफसरों की शिथिलता से अवैध कॉलोनाइजर बेखौफ

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा जिले में बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों की जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस मामले में किसी भी स्तर पर चूक बर्दाश्त नहीं होगी। अफसरों की शिथिलता और रजिस्ट्रार कार्यालयों की मिलीभगत के चलते भू-माफिया बेखौफ खेतों में प्लॉट काटकर अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं। कलेक्टर की सख्त चेतावनी के बाद अब जिले में भू-माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद जगी है।