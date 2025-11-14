सांदीपनि स्कूल में अब भी खेल परिसर समेत अन्य सुविधाएं नहीं , छात्रों को बसों की सुविधा भी नहीं मिल पाई

स्थानीय अभिभावक और निवासी स्कूल निर्माण की गति और देरी से चिंतित हैं। उनका कहना है कि तीनों ब्लॉक तैयार होने से पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन खेल परिसर और बाउंड्रीवॉल अधूरा होना चिंता का विषय है। इसके साथ ही छात्रों के लिए बसों की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, जिससे आने-जाने में दिक्कत हो रही है। अभिभावकों ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि बाकी निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए, ताकि छात्र पूरी सुविधाओं के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें।