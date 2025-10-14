लापरवाही पर एसडीओ व बाबू को किया निलंबित, एक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश

वहीं, इस पूरे मामले में तत्कालीन ईई आरएस शुक्ला (सेवानिवृत्त) और एसडीओ कमलेश मिश्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भोपाल भेजा गया है। मुख्य अभियंता लोनिवि सागर ने प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को यह प्रस्ताव भेजा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि दोनों अधिकारियों ने अदालत के आदेशों की अवहेलना की, जिसके कारण भवन क्रमांक 64 (हाउस ऑफ उमाशंकर दफतरीवाला) की बेशकीमती भूमि विक्रय हो गई। इस मामले में कलेक्टर छतरपुर द्वारा भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव मुख्य अभियंता को भेजा गया था, जिसके आधार पर अब विभाग ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका असर उनकी पेंशन पर पड़ेगा।पीडब्ल्यूडी भवन विक्रय मामले में हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद विभागीय दफ्तरों में हडक़ंप मचा हुआ है। सूत्रों के अनुसार, मुख्य अभियंता ने इस पूरे प्रकरण की अलग से जांच रिपोर्ट भी तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में विभागीय संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।