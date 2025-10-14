Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

लापरवाही पर एसडीओ व बाबू को किया निलंबित, एक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश

छतरपुर उपसंभाग के प्रभारी एसडीओ कमलेश मिश्रा और सहायक ग्रेड-3 विजय कुमार खरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, विभाग के स्थाई कर्मी राजाराम कुशवाहा पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

2 min read

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Oct 14, 2025

pwd

पीडब्ल्यूडी के इस भवन की बिक्री पर हो रही कार्रवाई

पीडब्ल्यूडी भवन विक्रय मामले में लोक निर्माण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) सागर ने छतरपुर उपसंभाग के प्रभारी एसडीओ कमलेश मिश्रा और सहायक ग्रेड-3 विजय कुमार खरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, विभाग के स्थाई कर्मी राजाराम कुशवाहा पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक एफ.ए/06/2005 में पारित आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2024 के पालन में कोई रुचि नहीं ली गई। लापरवाही के चलते विभाग की बेशकीमती जमीन का विक्रय हो गया। इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1), 3(2) और 3(3) के तहत गंभीर कदाचरण माना गया है।मुख्य अभियंता द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने पर मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन किया जाता है। निलंबन अवधि में एसडीओ कमलेश मिश्रा का मुख्यालय पन्ना तथा सहायक ग्रेड-3 विजय खरे का मुख्यालय नौगांव पीडब्ल्यूडी कार्यालय निर्धारित किया गया है। दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

स्थाई कर्मी पर भी होगी कार्रवाई

मुख्य अभियंता ने अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग नौगांव को पत्र लिखकर स्थाई कर्मी राजाराम कुशवाहा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि राजाराम कुशवाहा द्वारा न्यायालय के आदेशों के पालन में किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई, जिससे विभाग की संपत्ति का नुकसान हुआ।

सेवानिवृत्त ईई पर भी कार्रवाई की सिफारिश

वहीं, इस पूरे मामले में तत्कालीन ईई आरएस शुक्ला (सेवानिवृत्त) और एसडीओ कमलेश मिश्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भोपाल भेजा गया है। मुख्य अभियंता लोनिवि सागर ने प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को यह प्रस्ताव भेजा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि दोनों अधिकारियों ने अदालत के आदेशों की अवहेलना की, जिसके कारण भवन क्रमांक 64 (हाउस ऑफ उमाशंकर दफतरीवाला) की बेशकीमती भूमि विक्रय हो गई। इस मामले में कलेक्टर छतरपुर द्वारा भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव मुख्य अभियंता को भेजा गया था, जिसके आधार पर अब विभाग ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका असर उनकी पेंशन पर पड़ेगा।पीडब्ल्यूडी भवन विक्रय मामले में हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद विभागीय दफ्तरों में हडक़ंप मचा हुआ है। सूत्रों के अनुसार, मुख्य अभियंता ने इस पूरे प्रकरण की अलग से जांच रिपोर्ट भी तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में विभागीय संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 10:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / लापरवाही पर एसडीओ व बाबू को किया निलंबित, एक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शराब फैक्ट्री के रासायनिक कचरे से बिगड़ा पर्यावरणव सेहत, एनजीटी ने सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

distelery
छतरपुर

धीरेंद्र शास्त्री ने दिवाली पर पटाखों को लेकर दिया बड़ा बयान: कहा- ‘हमें ज्ञान न पेलें, हम बकरीद-ताजिए पर ज्ञान नहीं देते…’

pandit dhirendra shastri
छतरपुर

एमपी में गांव वाले मोबाइल की रोशनी को समझ बैठे ड्रोन, युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा

chhatarpur news
छतरपुर

बड़ी खबर: धीरेंद्र शास्त्री के प्रभारी का फर्जीवाड़े में आया नाम, जाली रिकॉर्ड से करा ली सरकारी जमीन की रजिस्ट्री

House of Daftari land fraud dhirendra shastri yatra incharge named chhatarpur mp news
छतरपुर

बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटे स्कूल, रेमेडियल क्लास, एक्सट्रा पीरियड और शिक्षकों की ट्रेनिंग से सुधरेंगे नतीजे

deo office
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.