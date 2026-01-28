जिले के खेल पर ग्रहण, हजार से अधिक स्कूलों में नहीं पहुंची खेल सामग्री, प्रशिक्षकों के अभाव में जिले के 4 लाख छात्र

जिले में बकस्वाहा ब्लॉक के अंतर्गत पहले भी सौ से अधिक माध्यमिक व प्राथमिक शालाओं के लिए साढ़े 11 लाख रूपए खेल सामग्री हेतु आवंटित किए गए थे। ज्यादातर स्कूलों में खेल सामग्री ही नहीं खरीदी गई थी। 109 प्राथमिक शाला में पांच हजार रूपए तथा 60 माध्यमिक शालाओं में 10 हजार रूपए प्रत्येक शाला के मान से राशि खातों में सिर्फ खेल सामग्री खरीदने के लिए भेजी गई लेकिन एक सैकड़ा से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जहां सामग्री ही नहीं खरीदी गई थी कई स्कूलों में तो सिर्फ जनपद शिक्षा केन्द्र से सामग्री भेजकर बिल दे दिए गए थे।स्पोट्र्स किट में भी भ्रष्टाचार, बच्चों के हाथ खालीशिक्षा विभाग द्वारा हर स्कूल को खेल सामग्री के लिए वार्षिक फंड दिया जाता है। हायर सेकंडरी स्कूल को 25000 और मिडिल स्कूल को 15000। लेकिन यह राशि भी घोटालों की भेंट चढ़ जाती है। लवकुशनगर और बकस्वाहा में बीते वर्षो में किट खरीदी को लेकर हुए घोटालों की जांच की मांग उठी थी, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिणामस्वरूप अधिकतर स्कूलों में स्पोट्र्स किट नदारद है।