ठंड में यूरिया के लिए जद्दोजहद, आपूर्ति रुकी, जिले में सर्वर डाउन होने से टोकन व्यवस्था लड़खड़ाई

जिले में खाद वितरण किसानों को मुसीबत बन रहा है और गिरते तापमान में किसान सुबह से लाइन लगाकर यूरिया के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन गोदामों और विपणन संघ में यूरिया का स्टॉक न होने से अन्य खादों का वितरण किया जा रहा है। जिससे किसानों में आक्रोश और मायूसी है। किसानों का कहना है कि जब फसल को यूरिया की जरुरत है ऐसे में उन्हें खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे फसल उत्पादन पर असर होने की संभावना है। पूर्व में भी विपणन संघ में टोकन व्यवस्था भी सुचारु नहीं है जिससे किसानों को लाइन में लगे रहने के बाद भी सही वक्त पर खाद मुहैया नहीं हो सका है।