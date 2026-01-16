धूप खिलने से राहत, रात के तापमान में 1 डिग्री का और आया उछाल, 7.4 डिग्री हुआ दर्ज, फिर से छाएगा कोहरा

मौसम में बदलाव के कारण रात के तापमान में 1 डिग्री का उछाल आया है और गुरुवार को 7.4 डिग्री रात का तापमान दर्ज हुआ। दिन में धूप खिलने से लोगों को राहत महसूस तो हो रही है, लेकिन बीच-बीच में ठंडी हवाओं का असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम केंद्र खजुराहो के प्रभारी आरएस परिहार ने बताया कि जिले में उत्तर-पूर्व की हवाओं का असर कम होने से रात के तापमान में बढोतरी हुई है और बीते दो दिनों से लगातार तापमान बढ़ रहा है। हवाओं का रुख फिलहाल बुंदेलखंड की ओर कम हुआ है जिससे तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है। आगामी तीन दिनों में हवाओं का रुख फिर से जिले में होने की संभावना है जिस वजह से ठंड में इजाफा होगा और तापमान भी कम होगा। फिलहाल दो दिनों से तीन दिनों तक मौसम साफ रहेगा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 24.4 और न्यूनतम 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आद्रर्ता 61% रही। हवा की गति 07 किमी प्रति घंटे दर्ज की गई।