धूप खिलने से राहत, रात के तापमान में 1 डिग्री का और आया उछाल, 7.4 डिग्री हुआ दर्ज, फिर से छाएगा कोहरा

मौसम में बदलाव के कारण रात के तापमान में 1 डिग्री का उछाल आया है और गुरुवार को 7.4 डिग्री रात का तापमान दर्ज हुआ। दिन में धूप खिलने से लोगों को राहत महसूस तो हो रही है, लेकिन बीच-बीच में ठंडी हवाओं का असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम केंद्र खजुराहो के प्रभारी आरएस परिहार ने बताया कि जिले में उत्तर-पूर्व की हवाओं का असर कम होने से रात के तापमान में बढोतरी हुई है और बीते दो दिनों से लगातार तापमान बढ़ रहा है। हवाओं का रुख फिलहाल बुंदेलखंड की ओर कम हुआ है जिससे तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है। आगामी तीन दिनों में हवाओं का रुख फिर से जिले में होने की संभावना है जिस वजह से ठंड में इजाफा होगा और तापमान भी कम होगा। फिलहाल दो दिनों से तीन दिनों तक मौसम साफ रहेगा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 24.4 और न्यूनतम 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आद्रर्ता 61% रही। हवा की गति 07 किमी प्रति घंटे दर्ज की गई।
मौसम विभाग ने जिले में मध्यम कोहरा छाने के आसर जताए हैं। बीते कुछ दिनों से कोहरा जिले में पूरी तरह से छाना बंद हो गय था, लेकिन रात के समय बढ़ते तापमान और दिन में धूप की वजह से कोहरा छाने के आसार बन रहे हैं। केंद्र प्रभारी ने बताया कि जब दिन में बादलों के साथ हवाओं का रुख धीरे-धीरे जारी रहता है तो मौसम में सर्दियों के समय कोहरा छाने की संभावना बढ़ जाती है। जिले में लगातार रात का पारा एक डिग्री बढ़ रहा है जिससे आगामी दिनों में कोहरा छाने के आसार बन रहे हैं।
मौसम विभाग के अनुसार जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर 19 जनवरी से बन रहा है। अगर विक्षोभ का रुख बुंदेलखंड की ओर होगा तो फिर ठंड कड़ाकेदार होने की संभावना बन रही है। फिलहाल पंजाब की ओर पश्चिमी विक्षोभ का रुख है तो जल्द ही जिले में कम तापमान होने की संभावना बन रही है। वहीं उत्तर-पूर्व की हवाएं भी जल्द अपना असर दिखा सकती हैं जिससे बूंदाबांदी के आसार भी दिख रहे हैं।
9 जनवरी- 19.4 3.4
10 जनवरी- 25.1 3.611 जनवरी- 25.1 6.4
12 जनवरी- 22.6 6.513 जनवरी- 22.6 6.0
14 जनवरी- 23.8 6.215 जनवरी- 24.4 7.4
