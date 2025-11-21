कोरोना काल में बंद हुआ 78 साल पुराना बनर्जी अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट, अब दोबारा होगा शुरू

शहर की पहचान बन चुका 78 साल पुराना एसएन बनर्जी अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट, जो कोरोना महामारी में बंद हो गया था, अब दोबारा शुरू होने की तैयारी में है। लंबे अंतराल के बाद इस ऐतिहासिक आयोजन को पुनर्जीवित करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर पहल शुरू की जा रही है। कोरोना के बाद से यह प्रतिष्ठित आयोजन रुका रहा,पहले महामारी के कारण और बाद में बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में निर्माण कार्य की वजह से। लेकिन अब स्टेडियम में बाधाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं और विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने टूर्नामेंट को फिर से आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। पत्रिका शहर की इस विरासत को सहेजने को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित करता रहा है। परिणाम स्वरुप विश्वविद्यालय ने टूर्नामेंट दोबारा शुरू कराने का निर्णय लिया है।