जिले में 11 सौ से अधिक शिक्षकों को बीएलओ बनाए जाने से 16 हजार से अधिक छात्रों की पढ़ाई प्रभावित, बोर्ड परीक्षाओं पर होगा असर

छतरपुर विकासखंड में 256 शिक्षकों को बीएलओ बनाया गया है जिससे इस क्षेत्र में पढऩे वाले छात्रों को परीक्षाओं पर असर होने की संभावना हैं। बीते दो महीनों से लगातार शिक्षकों को सर्वे ड्यूटी में लगाया गया है। वहीं नौगांव में 267 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह बिजावर में 181, घुवारा में 103 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं।करीब डेढ़ हजार मतदान केंद्रजिले में लगभग डेढ़ हजार मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें करीब ग्यारह सौबीएलओ नियुक्त हैं। वहीं जिले में माध्यमिक और उच्चतर विद्यालय के लगभग 16 हजार से अधिक छात्र हैं। वहीं दसवीं-बारहवीं वाले छात्रों की बोर्ड परीक्षा सिर पर हैं और ऐसे में शिक्षकों की कमी से उनके भविष्य पर असर पड़ सकता है।