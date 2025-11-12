जिले में 11 सौ से अधिक शिक्षकों को बीएलओ बनाए जाने से 16 हजार से अधिक छात्रों की पढ़ाई प्रभावित, बोर्ड परीक्षाओं पर होगा असर

काम करते बीएलओ
एआईआर के तहत वोटर्स की सर्वे प्रक्रिया चालू हैं जिसमें जिले के करीब 1114 शिक्षकों को बूथ लेवल ऑफिसर बनाया गया है। ये बीएलओ 4 दिसंबर तक अपनी ड्यूटी पर रहेंगे। बीएलओ बने शिक्षक अभी घर-घर जाकर वोटर की जानकारी जुटा रहे हैं। इससे जिले के करीब 16 हजार छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिन शिक्षकों को बीएलओ बनाया गया है उस विषय की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। वहीं बोर्ड परीक्षा नजदीक आने से छात्रों की पढ़ाई पर भी असर हो रहा है।
जिले में 4 अक्टूबर 2023 को हुए सर्वे के बाद पुरुष मतदाताओं की संख्या 7 लाख 54 हजार 22, महिला मतदाता 6 लाख 64 हजार 770, थर्ड जेंडर मतदाता 23 समेत कुल मतदाताओं की संख्या 14 लाख 18 हजार 815 है। इसी के साथ जिले का ईपी ईपी रेशियो 64.89, जेंडर ईपी रेशियो 882, 18 से 19 वर्ष के मतदाता 57 हजार 916, 80 वर्ष से अधिक के पीडब्ल्यूडी मतदाता 19 हजार 816, दिव्यांग मतदाता 8 हजार 666 हैं। छतरपुर जिले में मतदान केन्द्रों की संख्या शहरी क्षेत्र में 318, ग्रामीण में 1 हजार 268 सहित कुल 1 हजार 586 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
छतरपुर विकासखंड में 256 शिक्षकों को बीएलओ बनाया गया है जिससे इस क्षेत्र में पढऩे वाले छात्रों को परीक्षाओं पर असर होने की संभावना हैं। बीते दो महीनों से लगातार शिक्षकों को सर्वे ड्यूटी में लगाया गया है। वहीं नौगांव में 267 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह बिजावर में 181, घुवारा में 103 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं।करीब डेढ़ हजार मतदान केंद्रजिले में लगभग डेढ़ हजार मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें करीब ग्यारह सौबीएलओ नियुक्त हैं। वहीं जिले में माध्यमिक और उच्चतर विद्यालय के लगभग 16 हजार से अधिक छात्र हैं। वहीं दसवीं-बारहवीं वाले छात्रों की बोर्ड परीक्षा सिर पर हैं और ऐसे में शिक्षकों की कमी से उनके भविष्य पर असर पड़ सकता है।
शिक्षा विभाग द्वारा गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय के शिक्षकों को बीएलओ बनाने की मनाही की गई थी, लेकिन जिले में करीब 50 शिक्षक ऐसे हैं जो इन्हीं संकाय के हैं। उनको बीएलओ नियुक्त करके उनके विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों का अभाव भी स्कूलों में हैं।
जिले में बीएलओ की नियुक्ति जिला प्रशासन ने की है। कहां पर किस शिक्षक को बीएलओ बनाया है। इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। छात्रों की पढ़ाई तो प्रभावित हुई है। अभी दूसरे विषय के शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है।
अरुण शंकर पांडेय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिले में एसआईआर के तहत शिक्षकों को बीएलओ नियुक्त किया गया है। स्पेशल विषय के कुछ शिक्षक हैं, उन्हें पार्ट टाइम में सर्वे करना होता है। हम शासन के आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं।
अखिल राठौर, एसडीएम
