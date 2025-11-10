Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

शहर की खूबसूरती में दाग लगा रहीं जर्जर सडक़े, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

न तो सडक़ों का विकास हो पाया है और न ही प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। शहर के मोहल्लों से लेकर मुख्य सडक़े उखड़ गई हैं।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Nov 10, 2025

road

जर्जर सडक़

शहर में प्रशासन द्वारा विकास की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन धरातल पर दावे पूरी तरह से उल्टे हैं। शहर में जर्जर सडक़ें प्रशासन के दावों की पोल खोल रहीं हैं। न तो सडक़ों का विकास हो पाया है और न ही प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। शहर के मोहल्लों से लेकर मुख्य सडक़े उखड़ गई हैं। शहर का जवाहर रोड पूरी तरह से उखड़ा है तो वहीं नौगांव रोड पर सडक़ उखड़ जाने से राहगीरों को काफी समस्या हो रही है। हादसों का डर भी आने जाने वालों को सता रहा है।

नौगांव रोड पूरी तरह जर्जर

शहर से नौगांव को जाने वाली सडक़ पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और बड़े-बड़े गड्ढे सडक़ में हादसों को न्यौता दे रहे है। पीडब्ल्यूडी विभाग न तो सडक़ की मरम्मत करा रही है और न ही इस ओर ध्यान दे रही है कि सडक़ पर बने ये गड्ढे किसी दिन बड़ा हादसा बनकर उभर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष होनी वाली मरम्मत भी नहीं हो पाई है। डिवाइडर की रेलिंग टूटने से भी खतरा बना हुआ है।

जवाहर रोड

सागर-कानपुर को जाने वाले रास्ते पर शहर का सबसे व्यस्ततम र्मा जवाहर रोड हैं। यहां पर भारी वाहनों के प्रवेश से सडक़ पूरी तरह उखड़ गई है और सैकड़ों गड्ढे यहां पर बन गए हैं। सडक़ की ऐसी स्थिति है कि हर 15 दिनों में मार्ग जर्जर हो रहा है। प्रशासन ने दिवाली के समय इसकी मरम्मत कराई थी, लेकिन इतना गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग किया गया कि महज बीस दिनों में सडक़ उखड़ गई।

छत्रसाल नगर मार्ग

छत्रसाल नगर से हाइवे की ओर जाने वाला मार्ग अभी तक बना ही नहीं है। जबकि शासकीय भवनों में सरकार ने करीब एक अरब रुपए खर्च किए है, लेकिन वहां के मार्ग के सुधार की योजना पर तव्वजो नहीं दी है। छत्रसाल नगर में दो देढ़ किमी का मार्ग बना ही नहीं है। संदीपनि स्कूल होने से वहां स्कूली बच्चों का आना रहता है। मिट्टी का रास्ता होने से बारिश की वजह से मार्ग मलबे में तब्दील हो जाती है। प्रशासन ने मार्ग को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है।

वार्डों में भी बुरा हाल

मुख्य मार्ग ही नहीं शहर के वार्डों में भी रास्तों के खस्ताहाल हैं। न तो सीसी रोड निर्माण किया गया है। जिन वार्डों में रास्ते बनी भी है। वे पूरी तरह से खराब हो गए हैं। गड्ढों ने रास्तों की छबि बिगाड़ दी है। कुछ सडक़े जज्रर होकर फिसलन वाली बन गई हैं। रात के समय आने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

बगौता सागर रोड

शहर के मुख्य सडक़ों में साग रोड आता है। बगौता में सडक़ की स्थिति खराब हो गई है। यहां पर लोडर व ट्रकों की आवाजाही अधिक होने से सडक़ बनते ही जर्जर हो रही है। सडक़ गड्ढों में तब्दी हो गई है। लोगों को आवाजाही में यहां भी परेशानी हो रही है।

इनका कहना है

सडक़ों के विकास को लेकर प्रशासन काम कर रहा है। जिन जगहों पर सडक़ें जर्जर हो गई हैं। वहां संबंधित एजेंसी को आदेशित करुंगा कि मार्गों की मरम्मत की जाए।

अखिल राठौर, एसडीएम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Nov 2025 10:34 am

Published on:

10 Nov 2025 10:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / शहर की खूबसूरती में दाग लगा रहीं जर्जर सडक़े, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

युवाओं की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को एचआइवी और नशे के प्रति कर रहे जागरूक, 160 लोगों को किया नशा मुक्त

awaerness
छतरपुर

एमपी में टीचर ने बच्चे को ऐसा पीटा…कि कंधे की हड्डी टूटी

छतरपुर

सिर्फ नाम की कार्रवाई! बिजली कटने के बाद भी चल रही जहरीली शराब फैक्ट्री, प्रशासन बना मौन दर्शक

naugaon liquor factory pollution electricity cuts mpcb ngt mp news
छतरपुर

छतरपुर की क्रांति पहुंची गृहग्राम,खजुराहो एयरपोर्ट से घुवारा तक जगह-जगह हुआ भव्य स्वागत

kranti gaud
समाचार

सात साल बाद भी नहीं मिला उड़द का भुगतान, इसलिए भावांतर पर भरोसा नहीं जता रहे किसान, जो आ रहे वे गिरदावरी में उलझे

mandi
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.