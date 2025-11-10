शहर की खूबसूरती में दाग लगा रहीं जर्जर सडक़े, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

शहर में प्रशासन द्वारा विकास की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन धरातल पर दावे पूरी तरह से उल्टे हैं। शहर में जर्जर सडक़ें प्रशासन के दावों की पोल खोल रहीं हैं। न तो सडक़ों का विकास हो पाया है और न ही प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। शहर के मोहल्लों से लेकर मुख्य सडक़े उखड़ गई हैं। शहर का जवाहर रोड पूरी तरह से उखड़ा है तो वहीं नौगांव रोड पर सडक़ उखड़ जाने से राहगीरों को काफी समस्या हो रही है। हादसों का डर भी आने जाने वालों को सता रहा है।