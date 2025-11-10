शहर की खूबसूरती में दाग लगा रहीं जर्जर सडक़े, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

जर्जर सडक़
शहर में प्रशासन द्वारा विकास की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन धरातल पर दावे पूरी तरह से उल्टे हैं। शहर में जर्जर सडक़ें प्रशासन के दावों की पोल खोल रहीं हैं। न तो सडक़ों का विकास हो पाया है और न ही प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। शहर के मोहल्लों से लेकर मुख्य सडक़े उखड़ गई हैं। शहर का जवाहर रोड पूरी तरह से उखड़ा है तो वहीं नौगांव रोड पर सडक़ उखड़ जाने से राहगीरों को काफी समस्या हो रही है। हादसों का डर भी आने जाने वालों को सता रहा है।
शहर से नौगांव को जाने वाली सडक़ पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और बड़े-बड़े गड्ढे सडक़ में हादसों को न्यौता दे रहे है। पीडब्ल्यूडी विभाग न तो सडक़ की मरम्मत करा रही है और न ही इस ओर ध्यान दे रही है कि सडक़ पर बने ये गड्ढे किसी दिन बड़ा हादसा बनकर उभर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष होनी वाली मरम्मत भी नहीं हो पाई है। डिवाइडर की रेलिंग टूटने से भी खतरा बना हुआ है।
सागर-कानपुर को जाने वाले रास्ते पर शहर का सबसे व्यस्ततम र्मा जवाहर रोड हैं। यहां पर भारी वाहनों के प्रवेश से सडक़ पूरी तरह उखड़ गई है और सैकड़ों गड्ढे यहां पर बन गए हैं। सडक़ की ऐसी स्थिति है कि हर 15 दिनों में मार्ग जर्जर हो रहा है। प्रशासन ने दिवाली के समय इसकी मरम्मत कराई थी, लेकिन इतना गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग किया गया कि महज बीस दिनों में सडक़ उखड़ गई।
छत्रसाल नगर से हाइवे की ओर जाने वाला मार्ग अभी तक बना ही नहीं है। जबकि शासकीय भवनों में सरकार ने करीब एक अरब रुपए खर्च किए है, लेकिन वहां के मार्ग के सुधार की योजना पर तव्वजो नहीं दी है। छत्रसाल नगर में दो देढ़ किमी का मार्ग बना ही नहीं है। संदीपनि स्कूल होने से वहां स्कूली बच्चों का आना रहता है। मिट्टी का रास्ता होने से बारिश की वजह से मार्ग मलबे में तब्दील हो जाती है। प्रशासन ने मार्ग को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है।
मुख्य मार्ग ही नहीं शहर के वार्डों में भी रास्तों के खस्ताहाल हैं। न तो सीसी रोड निर्माण किया गया है। जिन वार्डों में रास्ते बनी भी है। वे पूरी तरह से खराब हो गए हैं। गड्ढों ने रास्तों की छबि बिगाड़ दी है। कुछ सडक़े जज्रर होकर फिसलन वाली बन गई हैं। रात के समय आने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
शहर के मुख्य सडक़ों में साग रोड आता है। बगौता में सडक़ की स्थिति खराब हो गई है। यहां पर लोडर व ट्रकों की आवाजाही अधिक होने से सडक़ बनते ही जर्जर हो रही है। सडक़ गड्ढों में तब्दी हो गई है। लोगों को आवाजाही में यहां भी परेशानी हो रही है।
सडक़ों के विकास को लेकर प्रशासन काम कर रहा है। जिन जगहों पर सडक़ें जर्जर हो गई हैं। वहां संबंधित एजेंसी को आदेशित करुंगा कि मार्गों की मरम्मत की जाए।
अखिल राठौर, एसडीएम
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग