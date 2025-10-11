इस संपत्ति का विवाद लगभग पचास वर्षों पुराना है। आज़ादी के बाद जब राजशाही संपत्तियों की सूची तैयार की गई थी, तब यह भवन विंध्य प्रदेश सरकार के अधीन किया गया था और बाद में इसे लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया। हालांकि, कुछ व्यक्तियों ने फर्जी कागजात तैयार कर भवन को निजी बताते हुए दरोगा पंडित के नाम पर दावा दायर कर दिया। 2004 में लेबर कोर्ट ने यह फैसला लोकनिर्माण विभाग के पक्ष में सुनाया, लेकिन 2005 में दावाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अपील कर स्टे ऑर्डर ले लिया। वर्षों तक मुकदमेबाज़ी चलती रही और नवंबर 2024 में कथित तौर पर गलत दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट से डिक्री जारी करा कर जून 2025 में रजिस्ट्री भी कर दी गई।