छतरपुर

लोकनिर्माण विभाग का सरकारी हाउस ऑफ दफ्तरी निजी लोगों को बेचा, धीरेन्द्र शास्त्री की दिल्ली-वृंदावन यात्रा प्रभारी ने खरीदा

रजिस्ट्री जिन दो व्यक्तियों धीरेंद्र कुमार गौर और दुर्गेश पटेल के नाम की गई है, उनमें से एक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का दिल्ली से वृंदावन यात्रा प्रभारी बताया जा रहा है।

4 min read

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Oct 11, 2025

house of daftari

लोकनिर्माण विभाग के इस भवन की रजिस्ट्री की गई

शहर के कोतवाली थाना के पास शक्ति मेडिकल स्टोर के बगल में लोक निर्माण विभाग की करोड़ों की सरकारी संपत्ति हाउस ऑफ दफ्तरी की निजी व्यक्तियों के नाम रजिस्ट्री कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 4000 वर्ग फीट की इस संपत्ति की बाजार कीमत नौ करोड़ रुपए बताई जा रही है। रजिस्ट्री जिन दो व्यक्तियों धीरेंद्र कुमार गौर और दुर्गेश पटेल के नाम की गई है, उनमें से एक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का दिल्ली से वृंदावन यात्रा प्रभारी बताया जा रहा है।

मामले के उजागर होने के बाद कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने तत्काल संज्ञान लेकर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर) आशीष भारती को जांच सौंपी है। वहीं जिला पंजीयक कार्यालय ने गंभीर अनियमितताओं के चलते रजिस्ट्री लेखक रघुनंदन पाठक का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही तात्कालीन सब रजिस्ट्रार कंसू लाल अहिरवार पर कार्यवाही का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा। जिसपर कलेक्टर ने अहिरवार को निलंबित कर दिया है।

64वें नंबर पर दर्ज सरकारी भवन, फिर भी हुई रजिस्ट्री

यह भवन लोक निर्माण विभाग की भवन पुस्तिका में क्रमांक 64 पर हाउस ऑफ दफ्तरी वाला के नाम से दर्ज है। विभागीय रिकॉर्ड में यह संपत्ति 1978-79 से शासकीय उपयोग के लिए दर्ज है। वर्षों से इस भवन का किराया जमा किया जा रहा था और यह विभाग की सक्रिय सूची में मौजूद है। इसके बावजूद 13 जून 2024 में इस सरकारी संपत्ति की रजिस्ट्री धीरेंद्र गौर और दुर्गेश पटेल के नाम पर 84 लाख 54 हजार रुपए में कर दी गई। यह पूरी प्रक्रिया फर्जी दस्तावेजों और गलत डिक्री के आधार पर की गई है।

1974 से चल रहा था पुराना विवाद

इस संपत्ति का विवाद लगभग पचास वर्षों पुराना है। आज़ादी के बाद जब राजशाही संपत्तियों की सूची तैयार की गई थी, तब यह भवन विंध्य प्रदेश सरकार के अधीन किया गया था और बाद में इसे लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया। हालांकि, कुछ व्यक्तियों ने फर्जी कागजात तैयार कर भवन को निजी बताते हुए दरोगा पंडित के नाम पर दावा दायर कर दिया। 2004 में लेबर कोर्ट ने यह फैसला लोकनिर्माण विभाग के पक्ष में सुनाया, लेकिन 2005 में दावाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अपील कर स्टे ऑर्डर ले लिया। वर्षों तक मुकदमेबाज़ी चलती रही और नवंबर 2024 में कथित तौर पर गलत दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट से डिक्री जारी करा कर जून 2025 में रजिस्ट्री भी कर दी गई।

रजिस्ट्री पर लगी रोक

प्रकरण सामने आने के बाद कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने एसडीएम अखिल राठौर को जांच के निर्देश दिए। एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से भवन के नामांतरण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। लोक निर्माण विभाग नेे भी हाईकोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा यह भवन पूरी तरह से शासकीय संपत्ति है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील करेंगे। इस पूरे मामले में लोक निर्माण विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जांच पूरी होने तक नामांतरण और अन्य कार्यवाही पर रोक रहेगी।

नकली रजिस्ट्री का खुलासा, सर्विस प्रोवाइडर ने नहीं जोड़ा खसरा नंबर

यह भी सामने आया है कि रजिस्ट्री तैयार करने वाले सर्विस प्रोवाइडर रघुनंदन पाठक ने रजिस्ट्री में खसरा नंबर का उल्लेख ही नहीं किया। उसने नगर पालिका के रिकॉर्ड का दुरुपयोग करते हुए संपत्ति को निजी बताते हुए रजिस्ट्री करा दी। इस गंभीर त्रुटि के चलते जिला पंजीयक जीपी सिंह ने उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया।

नगरपालिका रिकॉर्ड भी दो तरह के

पूरे मामले का खुलासा होने के साथ ही नगरपालिका के जिस रिकॉर्ड के आधार पर संपत्ति को निजी बताया जा रहा है। उस संपत्ति के नगर पालिका में दो रिकॉर्ड है। प्रॉपर्टी आईडी 2000410466 के दो दस्तावेज हैं। एक में इस संपत्ति को राकेश उपाध्याय परिवार की निजी संपत्ति बताया गया है। वहीं इसी प्रॉपर्टी आईडी के दूसरे दस्तावेज में इस संपत्ति को लोक निर्माण विभाग की संपत्ति बताते हुए काबिजदार के रूप में राकेश उपाध्याय का नाम दर्ज है।

लोकनिर्माण विभाग के अफसरों की मिलीभगत पर उठे सवाल

मामले की तहकीकात से यह भी सामने आया है कि विभागीय स्तर पर पैरवी कमजोर रही। हाईकोर्ट में केस की नियमित मॉनिटरिंग नहीं की गई, जिससे निजी पक्ष के पक्ष में डिक्री पारित हो गई। सूत्र बताते हैं कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से संपत्ति को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जबकि यह भवन नपा और नजूल दोनों के रिकॉर्ड में लोकनिर्माण विभाग के नाम से दर्ज है।

खरीदारों का दावा, कोर्ट की डिक्री के आधार पर खरीदी

इस विवादित संपत्ति के खरीदार धीरेंद्र गौर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा यह मामला वर्ष 1968 से कोर्ट में चल रहा था। लोक निर्माण विभाग अपने पक्ष के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। कोर्ट से हमारे पक्ष में डिक्री जारी हुई है, जिसके बाद नगर पालिका के दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री कराई गई है। हालांकि, प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि केवल डिक्री के आधार पर शासकीय संपत्ति का नामांतरण नहीं किया जा सकता। जब तक विभागीय स्वामित्व रिकॉर्ड नहीं बदलता, तब तक संपत्ति की रजिस्ट्री अमान्य मानी जाएगी।

नोटिस चिपकाकर दी चेतावनी

लोकनिर्माण विभाग ने गुरुवार देर शाम भवन परिसर में नोटिस चिपकाकर साफ लिखा यह भवन आज भी लोक निर्माण विभाग एवं नजूल विभाग छतरपुर के अभिलेखों में शासकीय संपत्ति के रूप में दर्ज है। इसका किसी निजी व्यक्ति द्वारा स्वामित्व दावा अवैध है।

जांच के दायरे में नपा और रजिस्ट्री कार्यालय

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में नपा के कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होगी। एसडीएम अखिल राठौर ने निर्देश दिए हैं कि नजूल भूमि की रजिस्ट्री के समय नजूल जांच पंजी का निरीक्षण अनिवार्य किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों।

भ्रष्टाचार और लापरवाही की जड़ में तंत्र की सुस्ती

यह प्रकरण केवल एक संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं, बल्कि सरकारी अमले की लापरवाही और प्रक्रियागत ढिलाई का बड़ा उदाहरण है। विंध्य प्रदेश कालीन यह भवन अब कानूनी पेचों में फंस चुका है। वहीं, नौगांव के धीरेंद्र गौर और दुर्गेश पटेल द्वारा खरीदी गई इस संपत्ति का विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है।

फिलहाल नामांतरण स्थगित, अपील की तैयारी जारी

लोकनिर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री आशीष भारती ने कहा मैं हाल ही में पदस्थ हुआ हूं। 6 अक्टूबर को ही कलेक्टर ने जांच का दायित्व सौंपा है। इस केस से जुड़े दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं। अगली सुनवाई में सभी रिकॉर्ड अदालत में प्रस्तुत किए जाएंगे।

