अवैध गुटखा कारोबार का बढ़ता जाल: नौगांव-हरपालपुर क्षेत्र में प्रतिबंधित तंबाकू गुटखा फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही

अवैध गुटखा बनाने वाले व्यापारी अब नगर क्षेत्र और आसपास के इलाकों को अपने उत्पादन का केंद्र बना चुके हैं। जानकारी के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह कारोबार खुलेआम चल रहा है। कई साल पहले मिक्स गुटखा पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिससे लाइसेंसधारी व्यापारी पान मसाला और तंबाकू अलग-अलग बनाने लगे। लेकिन बिना लाइसेंसधारी व्यापारी अब मिक्स गुटखा की मशीनों से अवैध तंबाकू गुटखा तैयार कर बेच रहे हैं।