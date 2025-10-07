घुवारा नगरपरिषद अध्यक्ष पति ने सहकारी समिति में पद का दुरुपयोग कर अर्जित की आय से 242 प्रतिशत अधिक संपत्ति

यह मामला आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल में वर्ष 2022 में अपराध क्रमांक 102/22 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना सागर इकाई द्वारा की गई और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर न्यायालय में अभियोजन हेतु अनुमति मांगी गई थी। उक्त अनुरोध पर विचार करते हुए, सेवा सहकारी समिति सेधपा के प्रशासक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने अभियोजन की अनुमति प्रदान करते हुए कहा कि जाहर सिंह लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, और उनके विरुद्ध दर्ज अपराध दंडनीय हैं।