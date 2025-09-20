शहर के मुख्य मार्ग जवाहर रोड से नो-एंट्री हटने से शहर में बढ़ी मुश्किलें, जाम और दुर्घटना की आशंका

अप्रेल 2019 में बस स्टैंड के पास हुई दर्दनाक सडक़ दुर्घटना में नातिन और उसके दादा की मौत के बाद तात्कालीन कलेक्टर मोहित बुंदस ने नो-एंट्री व्यवस्था लागू की थी। नो-एंट्री आदेश के तहत सुबह 6.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक और शाम 5.30 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया था। इस दौरान बड़े वाहनों की निकासी दिन के समय 2.30 बजे से 5.30 बजे तक अल्टरनेट मार्गों से की जाती थी। नो-एंट्री लागू होने से शहरवासियों को जाम और दुर्घटना से राहत मिली थी। लेकिन नवंबर के पहले सप्ताह में यह व्यवस्था अचानक खत्म कर दी गई। इसके बाद दो साल पहले तात्कालीन कलेक्टर संदीप जीआर ने भी शहर में इसी समय पर नो एंट्री का आदेश जारी किया था। लेकिन अब शहर की मुख्य सडक़ों पर 24 घंटे भारी वाहनों का आवागमन होने लगा और ट्रैफिक जाम, दुर्घटना की आशंका फिर से बढ़ गई।