हैंडओवर का पेंच… मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे दो सौ परिवार, वर्षों से साफ नहीं हुई पानी की टंकी

प्रशासनिक पेच में शहर की अमलतास कॉलोनी के दो सौ परिवार पिस रहे हैं। कॉलोनी को मॉडर्न तर्ज पर बनाया गया था, लेकिन वहां पर फैली अव्यवस्थाओं ने कॉलोनी को जर्जर कर दिया है। सैकडों मकान वीरान पड़े हैं और जो परिवार वहां रह रहे हैं उनका जीवन सुविधाओं के अभाव में हैं। कॉलोनी में न तो व्यवस्थित बिजली है और न ही कचरा वाहन आता है। गृह निर्माण विभाग द्वारा कॉलोनी को बनाया गया है और बाद में उसके रखरखाव के लिए नगर पालिका को हैंडओवर किया जाना है। नगरपालिका का कहना है कि उन्हें हैंडओवर किया नहीं गया। वहीं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पर ध्यान नहीं दे रहा। कॉलोनी में फैली अव्यवस्थाओं से वहां के रहवासी परेशान हैं। पत्रिका ने सोमवार को वहां जाकर पड़ताल की तो वहां की तस्वीरें ऐसी सामने आईं।