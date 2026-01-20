तीन दिन का समय, स्लीपर बसों की एआइएस मानक जांच नहीं कराई तो परमिट और फिटनेस पर रोक

हालांकि विभाग की ओर से बस ऑपरेटर्स को एक माह की अस्थायी राहत दी गई है। इस अवधि में बिना एआइएस-119 जांच के बसों का संचालन किया जा सकेगा, लेकिन प्रत्येक स्लीपर बस में वैध और कार्यशील 10 किलोग्राम क्षमता का अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य होगा। साथ ही चालक और स्टाफ को अग्निशमन यंत्र के उपयोग की जानकारी होना भी जरूरी बताया गया है। परिवहन विभाग का कहना है कि इन सख्त कदमों का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, भरोसेमंद और मानक अनुरूप परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले बस ऑपरेटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।