बेपटरी यातायात: महोबा-नौगांव रोड पर पार्किंग और अतिक्रमण ने चौड़ीकरण को किया बेअसर

नौगांव रोड पर पीडब्ल्यूडी द्वारा बस स्टैंड से ट्रांसपोर्ट नगर तक सडक़ चौड़ी की गई, लेकिन इसके बावजूद अवैध कब्जे और भारी वाहनों की पार्किंग जस की तस बनी हुई है। दोनों लेन में बसों और ट्रकों का स्टॉपेज होने से सडक़ कई जगहों पर 15 से 20 फीट तक सिमट गई है। परिणामस्वरूप यहां रोजाना लंबा जाम लग रहा है और वाहन रेंगते नजर आते हैं। जानकारों के अनुसार भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जाने वाली रात्रिकालीन बसें वर्षों से सडक़ पर ही खड़ी की जा रही हैं। कोहरे के दौरान बिना इंडिकेटर खड़े ये वाहन किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।