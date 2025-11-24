बच्चों के सुनहरे भविष्य को गढ़ रहे विवि के प्रोफेसर, निःशुल्क दे रहे प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग

कोचिंग
दूर-दराज क्षेत्रों से आए निर्धन बच्चों के भविष्य को संवारने के मकसद से महाराजा छत्रसाल बुुदेलखंड विश्वविद्यालय में शुरु हुई निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने वाली कोचिंग वरदान साबित हो रही है। इस बार विश्वविद्यालय ने नियम को बदलते हुए तैयारी कराने की पहल की है। इस बार बिना एंट्रेंस एग्जाम के अभ्यार्थी कोचिंग का हिस्सा बनाया गया था। जिसके बाद करीब 70 बच्चों को निःशुल्क ज्ञान विश्वविद्यालय प्रबंधन दे रहा है। कोचिंग समिति में डॉ केके गंगेले, डॉ हिमांशु अग्रवाल और डॉ ब्रजेश जुयाल प्रमुख हैं।
वर्ष 2023 में निर्धन छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के मार्गदर्र्शन के लिए इस उपक्रम को प्रारंभ किया गया था। पिछले वर्ष 70 छात्र-छात्रओं ने अपना रस्ट्रिेशन कराया था। समिति के अध्यक्ष डॉ केके गंगेले का कहना है कि हमने नियम को फेरबदल करके तय किया है कि इस बार उन छात्रों को प्रवेश दिया जो विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है या पिछले दो वर्ष पहले संस्थान से उत्तीर्ण हो चुके हैं। फिलहाल अभी हम विश्वविद्यालय में ही कोचिंग शुरु करा रहे हैं। आगामी वर्षों में संबद्ध कॉलेजों में भी इस उपक्रम को शामिल करने की योजना है। संस्थान में एमपीएससी, नेट, सेट, डीइटी, जेएम और सीयूइटी परीक्षाओं की तैयारी करवायी जा रही है।
विश्वविद्यालय में आयोजित कोचिंग क्लासेस को मास्टर क्लास मनाया गया है। यहां डिजिटल बोर्ड के माधम से अभ्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। क्लास में उच्च स्तरीय शिक्षक परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। हालांकि कोचिंग तो नि:शुल्क है, लेकिन टेस्ट सीरिज, प्रैक्टिस शीट आदि के लिए अध्ययनरत छात्रों से एक हजार और पूर्व छात्रों से दो हजार रुपए शुल्क जमा किया जाता है। जो पूरे सत्र के लिए होता है। सत्र जुलाई से मार्च तक चलता है। कोचिंग में हर सप्ताह टेस्ट प्रतियोगिता की जाती है जिसमें छात्रों की तैयारी का आंकलन होता है। प्रबंधन ने बताया कि एमपीपीएसी का नया बैच दोपहर साढ़े बारह बजे से शाम पांच बजे तक आयोजित किया जाता है। इसमें चार लैक्चर शामिल होते हैं। पूरी क्लास का निर्धारित समय सुबह साढ़े दस बजे से शाम पांच तक है।
छात्रों की मदद के लिए विश्वविद्यालय ने नि:शुलक कोचिंग की शुरुआत की है। इसमें आधुनिक क्लासरूम के साथ हर सप्ताह लिखित टेस्ट लिया जाता है जिसमें पढ़ाई के स्तर का पता चलता है।
डॉ केके गंगेले, अध्यक्ष, कोचिंग समिति
