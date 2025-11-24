बच्चों के सुनहरे भविष्य को गढ़ रहे विवि के प्रोफेसर, निःशुल्क दे रहे प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग

विश्वविद्यालय में आयोजित कोचिंग क्लासेस को मास्टर क्लास मनाया गया है। यहां डिजिटल बोर्ड के माधम से अभ्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। क्लास में उच्च स्तरीय शिक्षक परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। हालांकि कोचिंग तो नि:शुल्क है, लेकिन टेस्ट सीरिज, प्रैक्टिस शीट आदि के लिए अध्ययनरत छात्रों से एक हजार और पूर्व छात्रों से दो हजार रुपए शुल्क जमा किया जाता है। जो पूरे सत्र के लिए होता है। सत्र जुलाई से मार्च तक चलता है। कोचिंग में हर सप्ताह टेस्ट प्रतियोगिता की जाती है जिसमें छात्रों की तैयारी का आंकलन होता है। प्रबंधन ने बताया कि एमपीपीएसी का नया बैच दोपहर साढ़े बारह बजे से शाम पांच बजे तक आयोजित किया जाता है। इसमें चार लैक्चर शामिल होते हैं। पूरी क्लास का निर्धारित समय सुबह साढ़े दस बजे से शाम पांच तक है।