वैक्सीनेशन: पहले ही दिन 1805 बालिकाओं को लगा एचपीवी का सुरक्षा कवच, छतरपुर और राजनगर में दिखा सबसे ज्यादा उत्साह

वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने के लिए दिन भर जिले के वरिष्ठ अधिकारी स्कूलों में डटे रहे। जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया ने नौगांव में और संयुक्त कलेक्टर अखिल राठौर ने छतरपुर शहर के स्कूलों में मोर्चा संभाला। अधिकारियों ने न केवल व्यवस्थाएं देखीं, बल्कि बालिकाओं और उनके अभिभावकों को प्रेरित कर मौके पर ही वैक्सीन लगवाई।

बड़ामलहरा में एसडीएम आयुष जैन, बिजावर में एसडीएम विजय द्विवेदी और चंदला-बारीगढ़ क्षेत्र में तहसीलदारों की सक्रियता से ग्रामीण अंचलों में भी पहले ही दिन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया गया।