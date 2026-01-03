युवक अचानक बेहोश हुआ तो अस्पताल में ही झाड़फूंक शुरु, मोबाइल कॉल पर हुए टोने- टोटके

सटई रोड निवासी 19 साल का गणेश प्रजापति पिता जगदीश शनिवार की शाम अचानक से बेहोश होकर घर के पास गिर गया। गणेश के दो भाई मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां इमरजेंसी में सेवा दे रहे डॉ नीरज सोनी ने गणेश की आंखों को दबाया तो उसकी बेहोशी दूर हो गई और खड़ा हो गया। अस्पताल से बाहर आते ही गणेश एक बार फिर बेहोश हो गया। जिसे फिर से इमरजेंसी में लाया गया। डॉक्टर ने इस बार स्पि्रट सुंघाकर उसकी बेहोशी को दूर किया ही था, तभी युवक के पिता जगदीश प्रजापति आ गया और जेब से मोबाइल निकालकर किसी ओझा का नंबर मिलाया।