चिंताजनक आंकड़े, जिले का 28.3 प्रतिशत भूजल दूषित, 20 फीसदी नमूनों में नाइट्रेट तय मानक से अधिक मिला

यह रिपोर्ट राज्य सरकार, जिला प्रशासन, नगर निकायों और जल आपूर्ति से जुड़ी एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जा रही है। इसके आधार पर जल संरक्षण योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और दूषित क्षेत्रों की पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। रिपोर्ट से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि छतरपुर जिले में भूजल की स्थिति फिलहाल संतुलित है, लेकिन यदि सतर्कता, वैज्ञानिक प्रबंधन और नियमित निगरानी नहीं की गई तो यह संतुलन तेजी से बिगड़ सकता है। जिले की जल सुरक्षा और जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए समय रहते ठोस और दीर्घकालिक कदम उठाना आवश्यक है।