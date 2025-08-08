बहू ने रची हत्या की साजिश फिर रिश्तेदार ने काटा बुजुर्ग का गला

परासिया स्थित चीप हाउस में की गई बुजुर्ग महिला के हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने 48 घंटे के अंदर कर दिया। बहू ने ही अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर वारदात की साजिश रची थी। वहीं रिश्तेदार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि पांच अगस्त की रात नगर के पेंचवैली चीप हाउस में बुजुर्ग महिला विमला सनोडिया (65) की हत्या कर लूट का मामला सामने आया था। महिला अकेली ही रहती थी। हत्या के बाद महज बीस मिनट में आरोपी घर में रखे जेवर और नकद लेकर फरार हो गए थे। आरोपियों में अभिषेक श्रीवास्तव निवासी चांदामेटा, कल्पना पति राजकुमार सनोडिया निवासी भोपाल, रहीम शाह निवासी बैतूल, जुबैर खा निवासी बैतूल और नाहिद पिता इरशाद बैतूल शामिल हैं।