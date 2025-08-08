बहू ने रची हत्या की साजिश फिर रिश्तेदार ने काटा बुजुर्ग का गला

परासिया स्थित चीप हाउस में की गई बुजुर्ग महिला के हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने 48 घंटे के अंदर कर दिया। बहू ने ही अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर वारदात की साजिश रची थी। वहीं रिश्तेदार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि पांच अगस्त की रात नगर के पेंचवैली चीप हाउस में बुजुर्ग महिला विमला सनोडिया (65) की हत्या कर लूट का मामला सामने आया था। महिला अकेली ही रहती थी। हत्या के बाद महज बीस मिनट में आरोपी घर में रखे जेवर और नकद लेकर फरार हो गए थे। आरोपियों में अभिषेक श्रीवास्तव निवासी चांदामेटा, कल्पना पति राजकुमार सनोडिया निवासी भोपाल, रहीम शाह निवासी बैतूल, जुबैर खा निवासी बैतूल और नाहिद पिता इरशाद बैतूल शामिल हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आसपास के लोगों से बारीकी से पूछताछ की गई। घटना स्थल पर एक बाइक व कुछ संदेहियों की गतिविधि दिखाई दी। साथ ही पूछताछ के दौरान अभिषेक श्रीवास्तव निवासी बाजार चौक चांदामेटा के यहां आने-जाने की जानकारी मिली। संदेही अभिषेक श्रीवास्तव को पकडकऱ उससे पूछताछ की गई। अभिषेक ने बताया गया कि वह विमला सनोडिया की बहू कल्पना सनोडिया का रिश्ते में दूर का भतीजा लगता है। कल्पना अपने पति और बच्चों के साथ भोपाल में रहती है। जब अभिषेक भोपाल में था, तब कल्पना के घर उसका आना जाना था। उसी दौरान विमला के कल्पना के घर रहने पर अभिषेक श्रीवास्तव से जान पहचान हो गई थी।
कल्पना ने अभिषेक को पैसे उधार दिए थे और वह पैसों के लिए बार-बार अभिषेक पर दबाव डाल रही थी। इस बीच कल्पना और अभिषेक ने मिलकर विमला के साथ लूट की साजिश रची। अभिषेक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले तो विमला के घर की रैकी की। पांच अगस्त को अभिषेक ने अपने दोस्त रहीम और भूरा के साथ मिलकर विमला की हत्या की उसके आभूषण तथा पैसे लूट कर फरार हो गए। गठित पुलिस टीम ने मामले में शामिल अन्य चार आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से घेराबंदी कर पकड़ा है।