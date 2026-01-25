पांढुर्ना जिला और एसआइआर के पेंच से घट गई मतदाताओं की संख्या



आजादी के बाद वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनाव में जब हमारे बुजुर्ग वोट डालने मतदान केन्द्रों पर गए थे, तब उनकी केवल 3.51 लाख थी। 74 साल बाद आज जब हमारी पीढ़ी 2026 में एसआइआर की सूची में अपना नाम देख रही है तो हम मतदाताओं की ंसंख्या 11.67 लाख है। इससे दो वर्ष पहले जब पांढुर्ना जिला हमारे साथ था तो हम मतदाताओं की संख्या 16.32 लाख थी। फिर एसआइआर यानि विशेष मतदाता पुनरीक्षण के बाद हमारी संख्या कम हो गई है।

