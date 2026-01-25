एमपी में गोमांस की तस्करी करते मां-बेटी पकड़ाई, 33 किलो गोमांस जब्त

mother daughter arrested beef smuggling (AI-generated image)
mp news: मध्यप्रदेश के पांढुर्णा जिले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए गोमांस की तस्करी करने वाली मां-बेटी को गिरफ्तार किया है। मां-बेटी स्कूटी से महाराष्ट्र से गोमांस लाकर मध्यप्रदेश में खपाने की तैयारी में थीं लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी मां-बेटी के पास से 33 किलो गोमांस और स्कूटी जब्त की है। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।
पांढुर्ना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो महिलाएं स्कूटी से महाराष्ट्र के वरुड़ क्षेत्र से अवैध रूप से गोमांस लेकर आ रही हैं और इस गोमांस को पांढुर्ना में खपाया जाना है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वाड़ेगांव और कलमगांव के बीच घेराबंदी की और स्कूटी से आ रही मां-बेटी को रोककर तलाशी ली तो उनके पास से 33 किलो गोमांस बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी मां बेटी जिनके नाम मासूम कुरैशी और सिमरन कुरैशी निवासी टेकरी वार्ड पांढुर्णा को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस गोमांस के साथ गिरफ्तार होने वाली मां-बेटी से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो कब से गोमांस की तस्करी कर रही थीं और अभी तक कितनी बार इस तरह से गोमांस महाराष्ट्र से लाकर खपा चुकी हैं। इसके साथ ही पुलिस गोमांस तस्करी से जुड़े नेटवर्क के बारे में भी उनसे जानने का प्रयास कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस रूट से मां-बेटी गोमांस लेकर आ रही थीं उस पर पहले भी गोमांस तस्करी की संदिग्ध गतिविधियां सामने आ चुकी हैं।
