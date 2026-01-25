एमपी में गोमांस की तस्करी करते मां-बेटी पकड़ाई, 33 किलो गोमांस जब्त

पांढुर्ना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो महिलाएं स्कूटी से महाराष्ट्र के वरुड़ क्षेत्र से अवैध रूप से गोमांस लेकर आ रही हैं और इस गोमांस को पांढुर्ना में खपाया जाना है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वाड़ेगांव और कलमगांव के बीच घेराबंदी की और स्कूटी से आ रही मां-बेटी को रोककर तलाशी ली तो उनके पास से 33 किलो गोमांस बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी मां बेटी जिनके नाम मासूम कुरैशी और सिमरन कुरैशी निवासी टेकरी वार्ड पांढुर्णा को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।