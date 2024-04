लीकेज से पीने का पानी हो रहा बर्बाद, जनता को सात दिन के अंतराल में मिल रहा

नगर में कई स्थानों पर लीकेज नहीं सुधारने के कारण बड़ी मात्रा में पीने का पानी व्यर्थ बह रहा है। नपा नेता प्रतिपक्ष वीर बहादुर सिंह कहा कि परिषद की उदासीनता और लापरवाही के कारण जनता को एक सप्ताह के अंतराल के बाद भी पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। वहीं कई जगह लीकेज होने के कारण सडक़ों पर पानी बह रहा है।

Drinking water is being wasted due to leakage, public is getting it after a gap of seven days