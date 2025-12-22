देहात पुलिस ने पकड़ा अंतरराज्यीय चोर गिरोह, नागपुर, सिवनी व बालाघाट के आरोपी पकड़ाए

Dehat police
छिंदवाड़ा. देहात पुलिस ने तीन दिसंबर 2025 को दिनदहाड़े हुई लाखों की चोरी के मामले में जांच करते हुए अंतरराज्यीय चोर गिरोह को पकडऩे में सफलता पाई है। इस गिरोह में महाराष्ट्र के नागपुर तथा पड़ोसी जिले सिवनी व बालाघाट के आरोपी शामिल है। इस शातिर गिरोह को पकडऩा देहात पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था, महाराष्ट्र में कई वारदात को अंजाम देने वाला यह गिरोह वारदात से पहले इस्टाग्राम पर मैसेज के माध्यम से बातें करता था। छिंदवाड़ा में चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच तेज की तथा सीसीटीवी खंगाले तो आरोपी महंगी कार में दिखाई दिए जिससे वह चोरी करने आए थे। घर से जेवरात व अन्य सामान चोरी करनेे के साथ ही घर के सामने खड़ी कार भी चोरी कर साथ ले गए थे। पुलिस ने इस मामले में महिला समेत पांच आरोपियों को पकड़ा है जिनसे पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर जेल पहुंचा दिया है।
देहात टीआई गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि तीन दिसंबर 2025 को वन विभाग में पदस्थ प्रार्थी प्रशांत पिता बसंत उपरे निवासी एसआर कॉलोनी पोआमा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि तीन दिसंबर को उनकी पत्नी बेटी आसना को लेकर स्कूल गई थी तथा घर पर ताला लगा था, वह भी अपने ऑफिस गए हुए थे। दोपहर 3.25 बजे तब पत्नी वापस घर आई तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है तथा सामान बिखरा है। घर की अलमारी टूटी थी तथा उसमें रखे तकरीबन तीन लाख रुपए के सोने व चांदी के जेवरात, मोबाइल तथा घर के सामने खड़ी कार चोरी कर ले गए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरु कर दी थी।
पुलिस ने चोरी की घटना के बाद सीसीटीवी खंगाले तो चोरी की कार के साथ ही एक अन्य कार और दिखी थी, चोरी की कार सिवनी के समीप डिवाइडर से टकरा गई थी जिसके बाद आरोपी कार को मौके पर छोड़ भाग गए थे। पुलिस ने उस कार की तलाश शुरु की जिसमें आरोपी पहुंचे थे, बाद में पुलिस ने कार को सौंसर के पास पाया तथा उसमें सवार शेख आरिफ (27) पिता शेख साकिर निवासी वार्ड नंबर 17 नागपुर महाराष्ट्र, राहुल (24) पिता हरिलाल मर्सकोले निवासी हेटी जिला बालाघाट, संदीप (26) पिता खेमचंद्र टेमरे निवासी डूंडा सिवनी जिला सिवनी को पकड़ा तथा पूछताछ शुरु कर दी। पूछताछ में आरोपियों ने सूने घर से चोरी करना कबूला था।
गिरोह का एक आरोपी शेख आरिफ ने चोरी के जेवरात अपनी परिचित महिला तथा उसके लडक़े को बेचने के लिए दिए थे। पुलिस ने उस महिला पुष्पा (50) पति दिलीप पारवे निवासी यशोधरा नगर नागपुर तथा उसके लडक़ेमंगेश (29) पिता दिलीप पारवे से जेवरात बरामद किए है। गिरफ्तार आरोपियों पर महाराष्ट्र के कई थानों में 26 से ज्यादा आपराधिक प्रकरण दर्ज है।
अंतर राज्यीय चोर गिरोह को पकडऩे में मुख्य भूमिका देहात टीआई गोविंद सिंह राजपूत की रही है। गठित टीम में शामिल फिंगरप्रिंट निरीक्षक सतेंद्र कुमार बघेल, एसआई महेश अहिरवार, एएसआई राजेश रघुवंशी, संदीप सिहं राजपूत, आरक्षक सौरभ बघेल, सूरज, शेर सिंह, आनंद तिवारी, महिला आरक्षक राजकुमारी, प्रमीला, साइबर सेल से आदित्य रघुवंशी, नितिन की मुख्य भूमिका रही। टीम को पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है।
