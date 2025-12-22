देहात पुलिस ने पकड़ा अंतरराज्यीय चोर गिरोह, नागपुर, सिवनी व बालाघाट के आरोपी पकड़ाए

छिंदवाड़ा. देहात पुलिस ने तीन दिसंबर 2025 को दिनदहाड़े हुई लाखों की चोरी के मामले में जांच करते हुए अंतरराज्यीय चोर गिरोह को पकडऩे में सफलता पाई है। इस गिरोह में महाराष्ट्र के नागपुर तथा पड़ोसी जिले सिवनी व बालाघाट के आरोपी शामिल है। इस शातिर गिरोह को पकडऩा देहात पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था, महाराष्ट्र में कई वारदात को अंजाम देने वाला यह गिरोह वारदात से पहले इस्टाग्राम पर मैसेज के माध्यम से बातें करता था। छिंदवाड़ा में चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच तेज की तथा सीसीटीवी खंगाले तो आरोपी महंगी कार में दिखाई दिए जिससे वह चोरी करने आए थे। घर से जेवरात व अन्य सामान चोरी करनेे के साथ ही घर के सामने खड़ी कार भी चोरी कर साथ ले गए थे। पुलिस ने इस मामले में महिला समेत पांच आरोपियों को पकड़ा है जिनसे पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर जेल पहुंचा दिया है।