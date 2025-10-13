नरसिंहपुर नाका पर पुलिया क्षतिग्रस्त होने से भर रहा निस्तारी पानी का डबरा, नाला जाम

नरसिंहपुर नाका में पुलिया क्षतिग्रस्त होने से बीच सडक़ पर निस्तारी पानी भर रहा है। नाला जाम पड़ा हुआ है। १२ भाजपा पार्षद भी मिलकर इस समस्या का समाधान नहीं करा पाए। हालत यह है कि सडक़ पर पानी का डबरा भरा हुआ है और नाला भी जाम है। तीन माह से बनी समस्या का हल न निकल पाने से रहवासी नाराज है। घरों में पानी घुस रहा है। उनका आवागमन मुश्किल हो रहा है।

वार्ड नं.१२ और १५ के गुजरते इस नाले को देखने रविवार को पत्रिका टीम पहुंची। इस नाले पर सडक़ उखड़ी नजर आई और बीच में नाले को खोदकर पानी का डबरा बना दिया। इस नाले के पानी समीप घरों में भरा तो उनके लोग उसे उलीचते नजर आए। क्षेत्रवासियों ने कहा कि तीन माह से यह समस्या चल रही है लेकिन नगर निगम के इंजीनियरों ने क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण नहीं किया। कर्मचारियों ने नाले को साफ नहीं किया। जिससे यह पुलिया और नाला पूरी बारिश परेशान करता रहा। अब भी नाला में गंदगी और मलबा भरा होने से जाम पड़ा है। पिछले दिनों निगम के अधिकारी आए थे। उन्होंने निरीक्षण किया। कर्मचारियों ने उसे देखा और छोडक़र चले गए। आज भी पुरानी स्थिति में बदलाव नहीं हो पाया है।

